Der 19-jährige Kimi Antonelli hat im Qualifying die beste Zeit gefahren und sich damit die beste Ausgangslage für seinen vierten Grand-Prix-Erfolg in Folge gesichert. Der Mercedes-Star war 0,04 Sekunden schneller als Red Bulls Max Verstappen (28) auf dem 3,37 Kilometer langen Kurs im Fürstentum. Dritter wurde Ferraris Lewis Hamilton (41), der vor dem Qualifying als Favorit für den Pole-Position gehandelt wurde. Antonelli, der WM-Führende, bestätigte seine beeindruckende Form. Nach dem Qualifying war er jedoch erleichtert und überrascht von seiner eigenen Leistung. 'Es war eine dieser Runden, die einfach magisch sind', sagte er. 'Es war ein unfassbar enges Qualifying mit Max. Nach meinem ersten Versuch im finalen Quali-Abschnitt haben uns nur 0,001 Sekunden getrennt, aber am Ende hat es gereicht.' Für Nico Hülkenberg (38) war es ein enttäuschendes Qualifying. Der Audi-Pilot geht nur von Startplatz 13 ins Rennen, obwohl er im ersten Training Siebter und im zweiten Achter war. Mit einer Startposition außerhalb der Top 10 wird es auf dem engen Straßenkurs von Monaco, auf dem Überholmanöver als schier unmöglich gelten, schwer werden, WM-Punkte zu sammeln.

Antonelli fährt zur Pole-Position beim Großen Preis von Monaco. Der 19-jährige Kimi Antonelli hat im Qualifying die beste Zeit gefahren und sich damit die beste Ausgangslage für seinen vierten Grand-Prix-Erfolg in Folge gesichert.

Der Mercedes-Star war 0,04 Sekunden schneller als Red Bulls Max Verstappen (28) auf dem 3,37 Kilometer langen Kurs im Fürstentum. Dritter wurde Ferraris Lewis Hamilton (41), der vor dem Qualifying als Favorit für den Pole-Position gehandelt wurde. Antonelli, der WM-Führende, bestätigte seine beeindruckende Form. Nach dem Qualifying war er jedoch erleichtert und überrascht von seiner eigenen Leistung.

'Es war eine dieser Runden, die einfach magisch sind', sagte er. 'Es war ein unfassbar enges Qualifying mit Max. Nach meinem ersten Versuch im finalen Quali-Abschnitt haben uns nur 0,001 Sekunden getrennt, aber am Ende hat es gereicht.

' Für Nico Hülkenberg (38) war es ein enttäuschendes Qualifying. Der Audi-Pilot geht nur von Startplatz 13 ins Rennen, obwohl er im ersten Training Siebter und im zweiten Achter war. Mit einer Startposition außerhalb der Top 10 wird es auf dem engen Straßenkurs von Monaco, auf dem Überholmanöver als schier unmöglich gelten, schwer werden, WM-Punkte zu sammeln





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