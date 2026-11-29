Kimi Antonelli gewinnt sein zehntes Saisonrennen in Katar. George Russell endet auf Rang zwei nach Kontakt mit Styropor. Mercedes dominiert die Silberpfeile im Duell.

Der deutsche Fahrer Kimi Antonelli sichert sich einen weiteren Triumph in der Formel 1. Der Weltmeister gewinnt das Rennen in Katar vor seinem Teamkollegen George Russell. Dies marks seinen zehnten Saisonsieg und festigt die Dominanz des Mercedes -Teams auf dem Lusail International Circuit. Die Silberpfeile zeigten eine Überlegenheit, die das Feld klar hinter sich ließ.

Technische Probleme und Boxenstopps

George Russell startete vom ersten Startplatz, verlor jedoch wertvolle Sekunden. Ein Teil eines Styropor-Schilds verklemmte sich an seinem Auto. Dies reduzierte die Leistung erheblich. Das Team konnte das Teil beim zweiten Boxenstopp nicht vollständig entfernen. Antonelli nutzte die Chance und fuhr deutlich vorne.

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Interne Kommunikation und Rennverlauf

Toto Wolff griff in die Teamdiskussion ein. Er stoppte das aggressive Fahren von Russell gegen Antonelli. In Runde zwölf gab es eine Virtual-Safety-Car-Phase. Beide Mercedes mussten den ersten Pflichtstopp absolvieren. Antonelli verlor Zeit, weil er hinter Russell warten musste.

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Hamilton und andere Konkurrenten

Lewis Hamilton hatte technische Schwierigkeiten mit dem Lenkrad. Er ließ Charles Leclerc vorbeiziehen. Leclerc verlor jedoch Zeit in der Boxengasse. Max Verstappen kam auf Platz vier. Gabriel Bortoleto sicherte für Audi den zehnten Platz.

Ausblick auf das Saisonfinale

Die Formel 1 geht nun nach Abu Dhabi. Mercedes führt die Konstrukteurswertung an. Der Rückstand auf Haas ist gering. Das Finale wird entscheiden, wer den achten Platz in der WM erreicht. Die Teams bereiten sich auf den letzten Lauf vor.