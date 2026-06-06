Antonelli sichert sich Pole-Position für den Großen Preis von Monaco

Der italienische Formel-1-Fahrer Charles Antonelli hat am Sonntag die Pole-Position für den Großen Preis von Monaco sichergestellt. Er sichert sich damit die bestmögliche Ausgangslage für seinen vierten Grand-Prix-Erfolg in Folge.

Der italienische Formel-1 -Fahrer Charles Antonelli hat am Sonntag die Pole-Position für den Großen Preis von Monaco sichergestellt. Er sichert sich damit die bestmögliche Ausgangslage für seinen vierten Grand-Prix-Erfolg in Folge!

Der Mercedes-Star rast 0,04 Sekunden schneller als Red Bulls Max Verstappen über den 3,37 Kilometer langen Kurs im Fürstentum. Dritter wird Ferraris Lewis Hamilton, der vor dem Zeitfahren als Favorit für Startplatz eins galt. Doch es kommt anders! Antonelli, der WM-Führende, bestätigt seine beeindruckende Form.

Am Funk nach dem Qualifying ist aber deutlich hörbar, dass er selbst nicht mit der Pole-Position gerechnet hat. Der Italiener schreit seine Erleichterung hinaus. Denn nach dem zweiten Quali-Abschnitt hatte er noch gesagt: Ich mache zu viele Fehler. Doch wenn es drauf ankommt, liefert Antonelli derzeit ab.

Antonelli: Es war eine dieser Runden, die einfach magisch sind. Es war ein unfassbar enges Qualifying mit Max. Nach meinem ersten Versuch im finalen Quali-Abschnitt haben uns nur 0,001 Sekunden getrennt, aber am Ende hat es gereicht. Und weiter: Um ehrlich zu sein, war ich mir heute Morgen nicht sicher, wie gut ich sein werde.

Aber jetzt ist es perfekt gelaufen! Für Nico Hülkenberg ist es ein enttäuschendes Qualifying. Der Audi-Pilot geht nur von Startplatz 13 ins Rennen - und das, obwohl er im ersten Training Siebter und im zweiten Achter war. Insgeheim hatten sich der Deutsche und sein Rennstall die nächsten WM-Punkte erhofft.

Mit einer Startposition außerhalb der Top 10 dürfte auf dem engen Straßenkurs von Monaco, auf dem Überholmanöver als schier unmöglich gelten, dieser Traum geplatzt sein





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