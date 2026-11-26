Antonia aus Tirol musste zuletzt viele private Schicksalsschläge verkraften. Unter anderem erlitt Peter Schutti, der langjährige Partner der Schlagersängerin, einen Schlaganfall.

Antonia aus Tirol musste zuletzt viele private Schicksalsschläge verkraften. Unter anderem erlitt Peter Schutti, der langjährige Partner der Schlagersängerin, einen Schlaganfall.hatte sich Antonia aus Tirol erst im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen .

Kurz darauf musste die 46-Jährige einen weiteren schweren Schlag verkraften, wie ihr Management jetzt bekannt gab. Ihr langjähriger Partner Peter Schutti habe einen Schlaganfall erlitten.

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Darüber hinaus habe er an der Halsschlagader operiert werden müssen. In der Stellungnahme kommt die Schlagersängerin selbst zu Wort: „Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich. Alles kam so plötzlich.