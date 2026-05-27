Antonio Conte verlässt SSC Neapel, kritisiert fehlende Zusammenhalt

Ein Jahr nach dem Meistertitel verlässt Antonio Conte die SSC Neapel. Der Trainer kritisiert, dass es keinen Zusammenhalt gab und macht das Problem verantwortlich. Schon seit einiger Zeit wird Conte immer wieder mit der Stelle des italienischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht. Nach dem Aus bei Napoli wäre der Italiener jetzt frei – kehrt er nach zehn Jahren wieder zur "Squadra Azzurra" zurück? Das ist alles nur Unsinn, so Conte. Er wird sich wahrscheinlich eine Auszeit nehmen.

Ein Jahr nach dem Meistertitel verlässt Antonio Conte die SSC Neapel. Der Trainer gab bekannt, dass er seine Entscheidung bekannt gab und dass er nicht zufrieden mit den mittelmäßigen Leistungen war.

Die SSC konnte nicht ganz an die überragende letzte Saison anknüpfen, als man mit 82 Punkten gewonnen hatte. Mit 76 Zählern konnte Napoli Inter Mailand nicht wirklich gefährlich werden, das elf Punkte mehr und recht ungefährdet den Titel holte. Conte macht das Problem verantwortlich, dass es keinen Zusammenhalt gab. Schon seit einiger Zeit wird Conte immer wieder mit der Stelle des italienischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht.

Nach dem Aus bei Napoli wäre der Italiener jetzt frei – kehrt er nach zehn Jahren wieder zur "Squadra Azzurra" zurück? Das ist alles nur Unsinn, so Conte. Er wird sich wahrscheinlich eine Auszeit nehmen





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