Die zweijährige Amtszeit von Ola Källenius als Präsident des mächtigen Autobranche-Lobbyverbands Acea endet im Dezember. Das Handelsblatt erfuhr: Sein Nachfolger soll ein Italiener werden.

Antonio Filosa soll am 2. Dezember zum neuen Präsidenten des europäischen Auto-Lobbyverbands Acea gewählt werden und das Amt im Januar übernehmen. Der Verband vertritt 17 große Hersteller der Branche.

Weil die europäische Autoindustrie rund 13 Millionen Menschen beschäftigt, gilt Acea als sehr mächtig. Wichtigstes Thema für Filosa dürfte der Umgang mit Wettbewerb aus China sein. Der Marktanteil chinesischer Autobauer in Europa hat sich zwischen Oktober 2025 und Oktober 2026 mehr als verdoppelt. Auch die Wende zum Elektromotor wird in Europa weiterhin kontrovers diskutiert.

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Das im vorigen Jahr gekippte Verbrenner-Aus könnte in aktuellen Verhandlungen weiter abgeschwächt werden. Die Verbraucher zeigen sich indes sehr interessiert an E-Autos: Im Oktober lag der Anteil der Elektroautos an den Neuwagenzulassungen in Europa bei über 29 Prozent, nach 19 Prozent im Vorjahreszeitraum, berichtet Dataforce.endet mit dem Jahreswechsel das zweijährige Ehrenamt als Präsident des europäischen Auto-Lobbyverbands Acea. Sein Nachfolger soll Antonio Filosa werden, Chef des multinationalen MehrmarkenkonzernsAm 2. Dezember soll Filosa demnach in einer Sitzung des Acea-Verwaltungsrats gewählt werden.