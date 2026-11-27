Antonio Nusa stellt Rekorde auf und glänzt in Champions League und Bundesliga. Trainer Martin Demichelis und Kapitän Willi Orban mahnen jedoch zur Vorsicht wegen der hohen Spielminuten.

Antonio Nusa hat die Fußballwelt im Sturm erobert und dabei gleich mehrere historische Rekorde für RB Leipzig sowie in der norwegischen Nationalmannschaft gebrochen. Der 21-jährige Außenstürmer sorgt aktuell für Aufsehen, da seine statistischen Werte in der Champions League und der Bundesliga kaum noch zu toppen sind. Trotz der euphorischen Begeisterung in der Liga und weit darüber hinaus gibt es ernsthafte Bedenken vonseiten der sportlichen Leitung.

Nusa bricht Rekorde mit 17 Scorerpunkten

Der norwegische Nationalspieler hat in seinem bisherigen Saisonverlauf 17 Scorerpunkte in exakt 17 Partien erzielt und damit eine durchschnittliche Quote von einem Punkt pro Spiel erreicht. Diese Bilanz besteht aus neun Toren und acht Torvorlagen, was seine enorme Effizienz und Spielwitz unterstreicht. Besonders auffällig ist seine Wirkung in der deutschen Bundesliga, wo er mit zwölf Scorerpunkten aus fünf Toren und sieben Vorlagen die Liste der tatkräftigsten Akteure der Roten Bullen anführt.

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Mit diesem Ergebnis gleicht Nusa den alten Vereinsrekord von Timo Werner aus der Saison 2019/20 aus, der seinerzeit ebenfalls neun Tore und drei Vorlagen auf dem Konto hatte. Nusa hat zudem bewiesen, dass er im europäischen Vergleich auf der Höhe ist, wie ein kurzes Debüt in der Champions League zeigte, bei dem er das Team am Dienstag gegen den RC Lens mit zwei Toren zum 3:1-Sieg führte. Seine Unberechenbarkeit macht ihn zu einer ständigen Gefahr für jede Defensive.

Trainer lobt Einstellung, warnt vor Überlastung

Trainer Martin Demichelis, 45 Jahre alt, äußert sich zwar äußerst zufrieden mit der mentalen Stärke seines Schützlings, bleibt aber gleichzeitig realistisch bezüglich der physischen Belastung. Der Argentinier betonte, dass Nusa auch außerhalb des Feldes eine positive und aktive Rolle im Kader spielt. Er unterstützt die Kommunikation in der Kabine enorm und gilt als fleißigster Mitarbeiter, der auch vor und nach den offiziellen Trainingseinheiten an seiner Form feilt.

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Demichelis hob besonders die Körpersprache des Außenstürmers hervor, die selbst dann stabil bleibt, wenn mal kein Ball ins Tor geht. Dennoch sieht der Trainer ein Risiko in der hohen Spielpraxis. Er beschrieb Nusa als einen typischen Sprinter, der sehr viel Spielzeit gesammelt hat. Daher planen sie eine strategische Rotation in den kommenden Wochen, um zu verhindern, dass die physische Erschöpfung die Leistungen negativ beeinflusst.

Dieser Ansatz ist rein präventiver Natur und soll sicherstellen, dass keine Spieler unter extremem Druck stehen. Demichelis erklärte, dass die Erschöpfung bei Spielern mit den meisten Minuten in den nächsten Partien merkbar sein wird. Durch die Rotation soll dieser Effekt abgefedert werden, ohne dass es als taktische Schwächung des einzelnen Spielers gewertet wird.

Nusa genießt den Erfolg und will Freude bereiten

Antonio Nusa selbst reagiert auf die immense Aufmerksamkeit und die statischen Erfolge mit einer bemerkenswerten Ruhe und Gelassenheit. Er führt seine aktuelle Torlaune auf hartes Training zurück und betont, dass er mit jedem einzelnen Schuss ins Netz trifft, weil er sich genau darauf vorbereitet hat. Für ihn steht im Moment vor allem im Vordergrund, den Fußball zu genießen und den Fans sowie Mitspielern Freude zu bereiten.

Seine Philosophie ist einfach: Er will Spaß am Spiel haben und diese Energie an das Feld weitergeben. Trainer Demichelis fügte hinzu, dass die Entwicklung des Norwegers keine Obergrenze habe. Obwohl er eine starke Saison gestartet hat, sei noch viel mehr möglich. Die Grundhaltung des Stürmers passt dabei perfekt zu den hohen Anforderungen des spitzennahen Fußballs.

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Kapitän Orban fordert Gesundheit vor allem

Der Kapitän der Leipziger, Willi Orban, bringt die größte Sorge im Team auf den Punkt. Für ihn ist die langfristige Verfügbarkeit des 21-Jährigen wichtiger als kurzfristige Rekorde. Orban wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Nusa gesund bleibt und RB Leipzig weiterhin mit seiner Art und Weise helfen kann. Diese Haltung spiegelt den kollektiven Willen wider, das Talent zu schützen.

Die Kombination aus technischer Brillanz, körperlicher Explosivität und der hohen Spielminuten-Zahl macht Nusa zu einem besonderen Fall in der modernen Bundesliga. Während die Statistik spricht und Rekorde gefallen, liegt die eigentliche Herausforderung darin, diesen Zustand nachhaltig zu erhalten. Die nächsten Spiele werden zeigen, ob die geplanten Rotationsmaßnahmen erfolgreich sind, um Nusa fit und gefährlich für die restliche Saison zu halten.