Antonio Rüdiger (33) hat sich mit Real Madrid auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und wird voraussichtlich bis mindestens eine weitere Saison im weißen Trikot spielen. Hinter Rüdiger's Saison steckt eine komplizierte Zeit mit körperlichen Problemen, die sich jedoch im Laufe der letzten Spiele gelohnt haben. Rüdiger hat sich als absoluter Leistungsträger bei Real etabliert und plant seine Karriere bei den Königlichen fortzusetzen.

Antonio Rüdiger (33) bleibt Real Madrid erhalten! Der deutsche Nationalspieler hat sich laut spanischen Medien – darunter "AS" – mit den Königliche n auf eine Vertragsverlängerung geeinigt und soll mindestens eine weitere Saison das weiße Trikot tragen.

Demnach wollte Rüdiger ursprünglich einen Vertrag über zwei zusätzliche Jahre unterschreiben, akzeptierte am Ende aber die klubinterne Regelung, ältere Spieler nur noch mit kürzeren Verträgen auszustatten. Damit bleibt der Innenverteidiger trotzdem langfristig Teil der Real-Pläne. Hinter dem DFB-Star liegt allerdings eine komplizierte Saison. Rüdiger kämpfte monatelang mit körperlichen Problemen und musste sich schließlich einer Operation unterziehen.

Er fand zur alten Stärke zurück. In den letzten Spielen präsentierte sich der Abwehrspieler wieder deutlich stabiler und offenbar schmerzfrei. Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 entwickelte sich Rüdiger bei Real zum absoluten Leistungsträger. Unter Carlo Ancelotti spielte er trotz Hüft- und Knieproblemen häufig angeschlagen und biss sich immer wieder durch.

An Angeboten mangelte es dem Deutschen zuletzt nicht. Vor allem aus Saudi-Arabien soll es lukrative Offeren gegeben haben. Rüdiger entschied sich jedoch bewusst gegen einen Wechsel und will seine Karriere weiterhin bei Real fortsetzen. Trotz der Verlängerung plant Madrid offenbar bereits den nächsten Umbau in der Defensive.

Besonders die wiederholten Verletzungen von Éder Militão bereiten Sorgen. Dazu läuft der Vertrag von David Alaba aus, eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Er wird den Klub verlassen. Deshalb beobachten die Königlichen wohl bereits mögliche Verstärkungen – darunter auch Manchester-City-Star Josko Gvardiol (24), an dem auch die Bayern dran sind.

Laut Bericht wurde der Kroate Real zuletzt angeboten. Der Ex-Leipziger könnte angesichts des bevorstehenden Umbruchs bei City offen für einen Wechsel sein, heißt es aus England. Real soll sich bislang allerdings nur die Informationen angehört haben





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