Antonio Rüdiger erklärt den Rücktritt von der Nationalmannschaft und kritisiert die defensive Leistung bei Real Madrid. Er fordert mehr Einsatz von Stars.

Antonio Rüdiger hat seine Ansichten zur defensiven Verantwortung bei Real Madrid deutlich gemacht und seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erläutert. Der 33-jährige Abwehrspieler zog im Interview mit The Athletic Vergleiche zur historischen Offensive seiner ehemaligen Mannschaft und kritisierte die aktuelle Titorflaute.

Kritik an defensiver Unwilligkeit der Stars

Rüdiger stellte die Erwartungshaltung an seine eigene Arbeit infrage, wenn offensivstärkte Spieler wenig zurückgehen. Er bezog sich auf die Legenden Gareth Bale, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo, die in ihrer Zeit am Santiago Bernabéu 100 Tore erzielten. Der Verteidiger meinte, dass es keinen Sinn ergibt, einem Spieler, der in zwei Jahren 100 Tore erzielt hat, zu sagen, dass er seine Arbeit machen soll. Er wies darauf hin, dass die Erfolgsbilanz dieses alten Trios nicht durch ständige Diskussionen über deren Verteidigungsleistung getrübt werden dürfe.

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Neue Hoffnung unter José Mourinho

Die aktuelle Titelloshigkeit bei Real Madrid, die sich über zwei Jahre ohne Trophäen erstreckt, bezeichnet Rüdiger als schrecklich. Dennoch setzt er auf die Rückkehr von José Mourinho als Trainer. Der Portugiese kehrte im Sommer an den Spanischen Rekordmeister zurück und hatte Rüdiger bereits vor dem Amtsantritt persönlich kontaktiert. Der Verteidiger berichtete, dass Mourinho ihn kurz vor Saisonende angerufen und ihm signalisiert habe, dass er das Team wieder aufbauen wird.

Geschichte der Verbindung zu Mourinho

Zwischen dem deutschen Kapitän und dem portugiesischen Coach besteht eine langjährige Vorgeschichte. Mourinho versuchte bereits während seiner Amtszeit bei Tottenham Hotspur, den damaligen Chelsea-Profi Antonio Rüdiger unter Vertrag zu nehmen. Diese Verhandlungen scheiterten damals, doch nun arbeiten die beiden erfolgreich zusammen. Rüdiger kommentierte diese Entwicklung mit der Aussage, dass sie schließlich zueinander gefunden hätten, was eine neue Dynamik im Kader verspricht.

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Begründung für Rückzug aus der Elf

Parallel zur Diskussion um die Vereinszugehörigkeit verabschiedete sich Rüdiger am Montag vor dem Spiel gegen Holland, das mit 5:0 endete, in seiner Heimatstadt Berlin offiziell von der Nationalmannschaft. Er begründete diese Entscheidung damit, dass er kein Mensch mit einem großen Ego sei. Er räumte ein, dass es im Kader Spieler gibt, die jünger und frischer sind und deren Zeit jetzt gekommen ist. Dieser Schritt markiert das Ende seiner internationalen Karriere auf höchster Ebene.

Zukunftsperspektiven und Vertragslaufzeit

Über die weitere Zukunft bei Real Madrid lässt sich der Abwehrspieler noch nicht eindeutig aus. Sein aktuelles Laufzeit endet im Sommer, doch er denke momentan nicht über eine Verlängerung oder einen Wechsel nach. Stattdessen bleibe die Priorität auf dem Platz rein auf das Gewinnstreben fokussiert. Während die sportliche Zukunft ungewiss bleibt, ist seine Botschaft an die Vereinsführung klar: Die aktuelle Situation erfordert sofortige Verbesserungen, um die historische Dominanz des Klubs zurückzugewinnen.