Antonio Rüdiger übernimmt neue Rolle in der deutschen Abwehr

Der kontrovers besprochene Antonio Rüdiger hat sich in der deutschen Abwehr eine neue Rolle erobert und erfüllt diese sehr gut. Der 33-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen als integraler Bestandteil der Nationalmannschaft bewiesen und seine neue Rolle angenommen, obwohl er nicht mehr die erste Geige spielt.

Antonio Rüdiger hat sich vor der Weltmeisterschaft in kontroversen Diskussionen befunden. Nun hat er eine neue Rolle in der deutschen Abwehr übernommen und erfüllt diese sehr gut.

Der 33-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen als integraler Bestandteil der Nationalmannschaft bewiesen und seine neue Rolle angenommen, obwohl er nicht mehr die erste Geige spielt. Der Bundestrainer hat seinen Vize-Kapitän trotz Widerstand aus Fan- und Expertenszenen in den Kader aufgenommen. Rüdiger hat sich in der Vergangenheit einige Eskapaden geleistet, die ihm an Kredit in der Öffentlichkeit gekostet haben. Trotzdem nimmt er konstruktive Kritik an und bleibt in der realen Welt.

Rüdiger erfüllt die ihm von Nagelsmann übertragene Rolle im Kader exakt so, wie sich der Coach das vorgestellt hatte. Er ist sozusagen des Bundestrainers Ideal. Gute Stimmung sollen die Ergänzungsspieler, zu denen der langjährige Stammspieler nun gehört, verbreiten.

'Gute Vibes' nennt Rüdiger das selbst. Das klappt bislang vorzüglich. Die Stimmung im DFB-Camp ist ausgezeichnet. Übrigens nicht nur wegen des Auftaktsiegs.

Übrigens nicht nur für die Nationalmannschaft. Auch bei Real Madrid hat Rüdiger vor wenigen Tagen verlängert, obwohl er längst nicht mehr den Status eines 'Unantastbaren' hat





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