Antonio Rüdiger verlängert Vertrag bei Real Madrid bis 2027

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert und bleibt mindestens bis 2027. Der Innenverteidiger überzeugte nach Verletzungen und setzt sich gegen starke Konkurrenz durch.

Es war seit Wochen ein offenes Geheimnis, nun hat Real Madrid die Vertragsverlängerung von Antonio Rüdiger offiziell bestätigt. Der 33-jährige deutsche Nationalspieler bleibt dem spanischen Vize-Meister mindestens bis 2027 erhalten.

Ursprünglich hatte der Innenverteidiger eine Verlängerung um zwei Jahre angestrebt, akzeptierte jedoch letztlich die vom Verein vorgelegten Konditionen. Auch der neue Trainer José Mourinho soll sich nachdrücklich für den Deutschen eingesetzt haben. Rüdiger selbst zeigte sich erleichtert und motiviert: Die Entscheidung zu verlängern sei ein stolzer Moment, aber noch mehr ein Bekenntnis, gemeinsam mit den Teamkameraden die Dinge wieder in den Griff zu bekommen.

Man durchlebe gerade eine herausfordernde Phase, die Rückschläge hätten das Team getestet, doch genau hier wolle er sein. Diese Worte spiegeln die aktuelle Situation der Königlichen wider, die eine enttäuschende Saison hinter sich haben, aber mit Blick auf die Zukunft neu aufgestellt werden. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit galt eine Vertragsverlängerung noch als unwahrscheinlich. Rüdiger hatte mit einer Reihe von Verletzungen zu kämpfen und musste sich sogar einer Knieoperation unterziehen.

Doch der 33-Jährige kam gestärkt zurück und fand in der entscheidenden Saisonphase zu seiner Bestform. Er überzeugte in den wichtigen Partien, auch wenn das Team insgesamt hinter den Erwartungen blieb. Rüdiger kommentierte seinen Weg mit einer Prise Galgenhumor: Manche Menschen hätten ihn nach den Verletzungen abgeschrieben, aber das habe ihn nur noch mehr motiviert. Dafür bedanke er sich ausdrücklich.

Diese Haltung und seine Leistungen auf dem Platz überzeugten letztlich die Vereinsführung, ihm ein neues Angebot vorzulegen. In der kommenden Saison wird die Konkurrenz jedoch nicht kleiner. Mit Eder Militao und Dean Huijsen stehen zwei hochkarätige Innenverteidiger im Kader, zudem kommt Ibrahima Konaté ablösefrei vom FC Liverpool hinzu. Rüdiger geht dennoch zuversichtlich in seine fünfte Saison bei Real Madrid.

Er weiß, dass er sich gegen starke Mitspieler behaupten muss, aber genau diese Herausforderung sucht er. Der Defensivspieler, der 2022 ablösefrei von Chelsea nach Madrid wechselte, hat bereits bewiesen, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann. Sein Vertrauen in die eigene Stärke und die Unterstützung des Trainerstabs werden ihm helfen, seinen Platz zu verteidigen. Rüdiger hat mit Real Madrid bereits große Erfolge gefeiert, darunter die spanische Meisterschaft 2024 und den Gewinn der Champions League.

Auch in der Nationalmannschaft ist er mit 83 Länderspielen eine feste Größe, auch wenn er beim ersten Spiel der DFB-Auswahl nicht in der Startelf stand. Die Vertragsverlängerung ist ein klares Signal: Real Madrid setzt auf erfahrene Führungsspieler, die in schwierigen Situationen vorangehen. Rüdiger will diesen Erwartungen gerecht werden und den Verein in eine erfolgreiche Zukunft führen. Die Fans dürfen sich auf einen entschlossenen und leidenschaftlichen Verteidiger freuen, der alles für das weiße Trikot gibt





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