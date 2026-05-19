Antonio Rüdiger verlängert Vertrag bei Real Madrid bis Juni 2027

Antonio Rüdiger, 33, hat seinen Vertrag bei Real Madrid bis Juni 2027 verlängert. Der Innenverteidiger war zuletzt zögerlich, weil er einen Vertrag über zwei weitere Spielzeiten haben wollte. Dem Bericht nach soll Rüdiger ein finanziell lukrativeres Angebot aus Saudi-Arabien erhalten haben, um in seine insgesamt fünfte Saison bei Real Madrid zu gehen.

Er bleibt ein Königlicher! Antonio Rüdiger (33) wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis Juni 2027 verlängern. Das berichtet die spanische Sport zeitung "AS".

Demnach habe der deutsche Nationalspieler (82 Länderspiele/drei Tore) das Angebot zur Vertragsverlängerung von Real angenommen. Zuletzt zögerte Rüdiger mit seiner Zusage, weil der Innenverteidiger einen Vertrag über zwei weitere Spielzeiten haben wollte. Aber:folgt eine strichte Politik, wonach Spieler, die älter als 30 Jahre sind, nur noch Einjahresverträge erhalten. Das gilt auch für Rüdiger.

Dem Bericht nach soll Rüdiger für die Vertragsverlängerung auch ein finanziell deutlich lukrativeres Angebot aus Saudi-Arabien ausgeschlagen haben, um in seine insgesamt fünfte Saison bei Real Madrid (kam im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Chelsea) gehen zu können. Die Vertragsverlängerung sorgt bei Real und Wohl-Neu-Trainer José Mourinho (63/Fabrizio Romano berichtet über eine Einigung) für etwas Entspannung in der Defensive.

Der Abschied von Dani Carvajal (34) ist fix und auch David Alaba (33/Vertrag läuft aus) hat wohl keine Zukunft mehr in Madrid. Für die kommende Saison hat Real mit Rüdiger, Dean Huijsen (21) und dem derzeit verletzten Éder Militão (28) drei Stamm-Innenverteidiger im Kader. In der laufenden Saison kommt Rüdiger aufgrund von Verletzungen (Oberschenkel und Knie) nur auf 18 Ligaspiele. Doch seit Januar ist der Routinier zurück und hat sich wieder zum Abwehrchef der Königlichen gemausert.

In der Kabine gilt "El Loco", wie Rüdiger in Madrid liebevoll genannt wird, als Führungsfigur





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