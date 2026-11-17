Ein Militärtransporter vom Typ Antonow An-12 stürzte in Sibirien ab. In der Region Kemerowo kamen mindestens 17 Besatzungsmitglieder ums Leben. Details zum Vorfall.

Ein schwerer Flugzeugabsturz hat sich in der russischen Region Kemerowo in Sibirien ereignet. Nach Berichten mehrerer russischer Medien handelt es sich bei dem verunglückten Flugzeug um ein militärisches Transportflugzeug vom Typ Antonow An-12. Bei dem Vorfall sind nach ersten Meldungen insgesamt 17 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Bislang gab es jedoch noch keine offizielle Bestätigung dieser Zahlen durch die zuständigen Behörden.

Ort des Unfalls in Jagunowo lokalisiert

Der Gouverneur der Region Kemerowo, Ilja Seredjuk, hat die Informationen zum Unfallort präzisiert. Er teilte mit, dass das Flugzeug, das die Region überflogen hatte, im Bereich des Dorfes Jagunowo abstürzte. Auf veröffentlichten Videos ist Ilja Seredjuk am Ort des Geschehens zu sehen. Im Hintergrund sind deutlich Einsatzfahrzeuge und Blaulicht zu erkennen, die die Einsatzkräfte bei ihren Arbeiten unterstützen.

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Ursache und Opferzahlen noch unbestätigt

Obwohl die Medienberichte bereits von 17 Toten sprechen, machte Ilja Seredjuk zunächst keine genauen Angaben zu den Opferzahlen oder der Unfallursache. Eine offizielle Bestätigung für die Anzahl der Todesopfer und den genauen Flugzeugtyp stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Die lokalen Behörden sind weiterhin mit der Sicherung der Absturzstelle beschäftigt, wobei die genauen Umstände des Unfalls weiterhin im Dunkeln bleiben.

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Historischer Kontext militärischer Unfälle

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 verzeichnet Russland wiederkehrende Fälle von Sabotage und Attentaten. Dabei richten sich diese Angriffe häufig gegen Militärangehörige und Kriegsbefürworter. Russische Ermittler machen für solche Vorfälle in der Vergangenheit meist ukrainische Geheimdienste verantwortlich. Es kommt jedoch auch regelmäßig vor, dass russische Militärmaschinen bei Übungsflügen abstürzen, was die Frage nach der genauen Ursache dieses neuen Vorfalls nicht eindeutig klärt.

Reaktionen und weitere Ermittlungen

Bisher gibt es keine offiziellen Statements, die eine gezielte Sabotage oder einen technischen Defekt als alleinige Ursache bestätigen. Die Behörden in der Region Kemerowo arbeiten daran, die genauen Umstände des Absturzes aufzuklären. Die Presseberichte über 17 Tote unterstreichen die Schwere des Vorfalls, wobei die finale Bilanz und die technische Analyse des Wracks noch ausstehen. Die Bevölkerung in der Region reagiert auf die Meldungen mit großer Sorge und Aufmerksamkeit.