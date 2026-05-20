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Der ehemalige Manchester United-Prof Antony (26) zeigte sich sichtlich getroffen über seine Nicht-Nomination zur brasilianischen Nationalmannschaft für die WM. Trotz des Erfolgs in der laufenden Saison mit Real Betis und seiner starken Karriere, stand er auf derсныйisten nicht.

Antony, bekannt um seine Tore und Vorlagen, hat in diesem Jahr 14 Tore und 10 Vorlagen erzielt. Im Gegensatz zu anderen Spielern wie Rodrygo, Eder Militao und João Pedro, die in der WM fehlen werden. Auf Social Media äußerte Antony seine Trauer und bleibt ruhig und stolz auf sein bisheriges Erfolg. Seine Zukunft in der Nationalmannschaft ist nicht verloren und er wird weiterarbeiten wie immer.

Gonzalo Higuanes Team, Betis, feiert die Rückkehr in die Primera. Cristiano Ronaldo, derzeit im Training, soll in den nächsten Wochen bekannt geben, ob er für die WM nominiert wird. Deutschland und Spanien stehen klar für die WM im Juni





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