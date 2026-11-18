AfD und BSW fordern in Sachsen-Anhalt kostenfreie Kitaplätze ab 2029. Der gemeinsame Antrag sieht einen Stufenplan vor, stößt jedoch bei der CDU auf Vorbehalte zur Finanzierung.

Die Fraktionen Alternative für Deutschland (AfD) und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben im Landtag von Sachsen-Anhalt einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der die Einführung einer vollständigen Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung vorsieht. Mit dieser Initiative wollen die beiden politischen Gruppierungen eine umfassende Reform der bisherigen Finanzierungsstrukturen erreichen, die allen Familien im Bundesland zugutekommen soll.

Forderungskatalog bis zum Jahr 2029

Dem vorliegenden Antrag zufolge wird die Landesregierung Sachsen-Anhalt aufgefordert, dem Landtag einen detaillierten Stufenplan sowie einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Das Land muss diese Unterlagen bis spätestens Ende 2027 einreichen. Der vorgesehene Gesetzestext soll die vollständige und dauerhafte Beitragsfreiheit für alle Kitas und Tagespflegeplätze in Sachsen-Anhalt mit Wirkung zum 1. Januar 2029 umsetzen. Bis zu diesem entscheidenden Stichtag soll die bestehende Geschwisterkindregelung fortgesetzt werden, um Übergänge abzufedern.

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Finanzierungsplan und Kostenprognose

Die genauen finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme sind nach Einschätzung des Sozialministeriums erheblich. Bereits heute gibt das Land jährlich mehr als 400 Millionen Euro für die Kinderbetreuung aus. Schätzungen des Ressorts zufolge würden zusätzliche rund 250 Millionen Euro im Jahr benötigt, um eine vollständige Beitragsfreiheit für Kitas und Tagespflegeplätze zu finanzieren. AfD-Fraktionsvize Gordon Köhler versicherte, die eigene Partei werde Sorge dafür tragen, dass die entsprechenden Mittel im Haushalt eingestellt werden.

Kritik der CDU zur Gegenfinanzierung

Die Christdemokratische Union (CDU) übte scharfe Kritik an dem Vorhaben. Der CDU-Fraktionschef Sven Schulze wies darauf hin, dass keine klare Gegenfinanzierung vorliegt. Angesichts der schwierigen Haushaltslage im Land sei die Umsetzung ohne gesicherte Einnahmequellen oder Ausgabenkürzungen an anderer Stelle nicht realistisch. Die Union sieht in dem Antrag ein erhebliches fiskalisches Risiko, da die benötigten Mittel nicht eindeutig identifiziert wurden.

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Begründung und bundesländervergleich

AfD und BSW rechtfertigen ihren Antrag mit dem Argument, dass Kinderbetreuung ein wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sei. Die Fraktionen verweisen auf Modelle in anderen Bundesländern wie Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern, wo die Kinderbetreuung bereits kostenfrei ist. Im Antrag heißt es explizit, Sachsen-Anhalt wolle für junge Familien attraktiv bleiben, daher sei die kostenfreie Kinderbetreuung ein wichtiger nächster Schritt. Ähnlich wie in der Schule müsse auch die Kita für alle Kinder beitragsfrei sein.

Politische Situation nach der Landtagswahl

In Sachsen-Anhalt gibt es nach der Landtagswahl im September noch keine neue Landesregierung. Die Fraktionen AfD und BSW verhandeln derzeit über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen könnte. Dieser Antrag markiert die erste gemeinsame Initiative der beiden Fraktionen, die sich ausschließlich auf die Landespolitik bezieht und zeigt die aktuelle politische Dynamik im Land auf.