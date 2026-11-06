Anträge auf Anerkennung von Impfschäden: Lange Wartezeiten und komplexe Gutachten

Die Bearbeitungszeiten für Anträge auf Anerkennung von Impfschäden sind in vielen Bundesländern extrem lang. Zahlreiche Kläger warten Monate auf Entscheidungen, während die wissenschaftliche Basis oft lückenhaft bleibt und Gutachter knapp sind.

Die Anzahl der Anträge auf Anerkennung von Impfschäden nach einer Corona-Impfung ist seit Beginn des Jahres 2021 stetig gestiegen. Insgesamt haben demnach 15.226 Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, seitdem einen solchen Antrag bei den zuständigen Behörden gestellt. Die Bearbeitung dieser Anfragen ist jedoch mit erheblichen Verzögerungen verbunden, was bei den Antragstellern zu großer Unsicherheit und Frustration führt.

Positive und abgelehnte Anträge im Detail

Von den eingegangenen Anträgen wurden 726 von den zuständigen Behörden der Bundesländer positiv beschieden. Das entspricht einem Anteil von weniger als fünf Prozent der Gesamtfälle. Im Gegensatz dazu wurden 11.038 Anträge abgelehnt. Diese hohen Ablehnungszahlen stehen in einem Spannungsverhältnis zu den klägerten Forderungen der Betroffenen, die sich durch medizinische Gutachter stützen lassen.

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Zu den vorwiegend anerkannten Impfschäden gehören etwa Myokarditis, eine Entzündung des Herzmuskels, und Perikarditis, eine Entzündung des Herzbeutels. Außerdem zählen das Guillain-Barré-Syndrom, das mit Lähmungen einhergehen kann, sowie Hirn- und Sinusvenenthrombosen dazu. Die Kläger hatten zuvor einen Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens bei der zuständigen Behörde gestellt, scheiterten aber im sogenannten Widerspruchsverfahren. Weitere 579 solcher Widerspruchsverfahren sind derzeit noch offen.

Bearbeitungsstatus in den Bundesländern

2487 Anträge sind noch in Bearbeitung, während 975 zurückgezogen oder wegen mangelnder Zuständigkeit abgegeben wurden. Die Daten stammen dem Bericht zufolge größtenteils aus der vergangenen Woche, nur Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg lieferten mit Stand 30. September, Niedersachsen mit Stand 31. Juli dieses Jahres. Die unterschiedlichen Stichtage erschweren einen einheitlichen bundesweiten Vergleich der aktuellen Lage.

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Die meisten Anträge, die noch nicht abschließend bearbeitet wurden, gibt es in Thüringen. Dort sind aktuell 46 Prozent der insgesamt 474 eingereichten Anträge offen. Das zuständige Landesverwaltungsamt teilt mit, aufgrund der hohen Anzahl der Anträge sei die Abarbeitung mit einem "erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden". Dies verdeutlicht die strukturelle Überlastung der lokalen Verwaltungsbehörden bei der Prüfung dieser spezifischen Fälle.

In Berlin sind noch 42,5 Prozent offen, in Nordrhein-Westfalen 32 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 21 Prozent. Diese Verteilung zeigt, dass die Verzögerungen nicht auf ein einzelnes Bundesland beschränkt sind, sondern ein bundesweites Phänomen darstellen, das durch unterschiedliche Kapazitäten und Arbeitslasten in den einzelnen Landesämtern verstärkt wird.

Faktoren für lange Wartezeiten

Vielerorts sind noch im laufenden Jahr neue Anträge eingereicht worden. Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen teilte dem Bericht zufolge mit, der Behörde sei bewusst, "dass die langen Bearbeitungszeiten und die damit verbundene Unsicherheit für die gesundheitlich ohnehin stark beeinträchtigten Antragstellenden eine zusätzliche Belastung" darstellten. Diese Einsicht führt jedoch noch nicht zu einer schnellen Lösung der Engpässe.

Hinzu komme, dass die wissenschaftliche Erkenntnislage zu den Zusammenhängen zwischen Corona-Impfungen und einzelnen Krankheitsbildern "noch lückenhaft" sei. Die Gutachter sind gefordert, komplexe medizinische Zusammenhänge zu entschlüsseln, wobei oft erst nach längerer Zeit ein klarer kausaler Nachweis erbracht werden kann. Ohne diesen Nachweis ist eine Anerkennung nicht möglich.

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"Die gutachterlich zu klärenden Fragen sind komplex und die Zahl der geeigneten Gutachter ist begrenzt", heißt es der "Zeit" zufolge von dem in Bayern zuständigen Zentrum Familie und Soziales. Auch deswegen ziehe sich die Bearbeitung der Anträge oft über einen langen Zeitraum. Die Knappheit an spezialisierten medizinischen Gutachtern ist somit ein Hauptgrund für die Verzögerungen in der Verfahrensdurchführung.

Die Antragsteller müssen zudem den Nachweis erbringen, dass die Schäden länger als sechs Monate bestehen und kausal auf die Corona-Impfung zurückzuführen sind. Dieser hohe wissenschaftliche Standard erfordert sorgfältige Prüfung durch externe Experten, was die Verfahrensdauer weiter in die Länge zieht. Die Betroffenen warten somit nicht nur auf administrative Entscheidungen, sondern auf medizinisch fundierte Urteile.