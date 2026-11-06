Anwalt im Tupac-Fall Michael Sanft unerwartet verstorben

Michael Sanft, der Verteidiger von Duane Davis im Mordprozess um Tupac Shakur, ist tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist unbekannt, während das Berufungsverfahren des verurteilten Keffe D jetzt in eine ungewisse Zukunft führt.

Ein erschütterndes Kapitel schließt sich in einem der bekanntesten und langjährigsten Kriminalfälle der amerikanischen Popkulturgeschichte: dem Mordfall um den verstorbenen Hip-Hop-Star Tupac Shakur. Michael Sanft, der Strafverteidiger von Duane Davis, auch bekannt als Keffe D, ist unvermittelt tot aufgefunden worden.

Die Nachricht erreichte die Öffentlichkeit völlig überraschend und hat die bereits angespannte Atmosphäre rund um diesen Prozess weiter dramatisiert. Sanft, der im Alter von 54 Jahren stand, wurde von Freunden tot in seinem Zuhause in Las Vegas aufgefunden. Bisher liegen keine offiziellen Informationen über die genaue Todesursache vor, was zu zahlreichen Spekulationen in den Medien geführt hat.

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Michael Sanfts Ruf in der Justizszene

Der prominente Anwalt war jedoch nicht nur durch diesen Fall in die Öffentlichkeit getreten, sondern hatte sich bereits einen Namen in der kalifornischen Justizszene gemacht. Seine Kanzlei verzeichnete in der Vergangenheit mehr als 150 Gerichtsverfahren, darunter auch den hochkarätigen Betrugsprozess der ehemaligen Las-Vegas-Stadträtin Michele Fiore, die später von Donald Trump begnadigt wurde. Der Hintergrund dieses tragischen Todesfalls ist eng mit der 30-jährigen Ermittlungsgeschichte um den Mord an Tupac Shakur verknüpft. Der legendäre Rapper wurde am 7.

September 1996 in Las Vegas nach einem Boxkampf in einen BMW geschossen und erlag sechs Tage später seinen schweren Verletzungen. Erst im Jahr 2023 griff die Polizei die Spur auf und verhaftete Duane Davis, eine bekannte Figur aus dem Umfeld der Gang South Side Compton Crips. Im Prozess im darauffolgenden Jahr warf die Staatsanwaltschaft Davis vor, den Anschlag organisiert und die Waffe bereitgestellt zu haben, obwohl er selbst nicht abgedrückt hatte.

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Ein besonders brisanter Aspekt war, dass Davis den Ermittlern über Jahre hinweg selbst umfangreiches Material geliefert hatte. In Interviews und seinen Memoiren beschrieb er seine Rolle in der Tatnacht detailliert. Die Verteidigung um Michael Sanft versuchte diese Aussagen als übersteigertes Entertainment und nicht als echtes Geständnis darzustellen. Sanft ging dabei sehr hart ins Gericht und bezeichnete die früheren Erzählungen seines Mandanten in einem Interview mit dem Los Angeles Magazine sogar als voller Unsinn.

Das Urteil und die Reaktion des Anwalts

Trotz dieser Verteidigungslinie sprach eine Jury Davis im August schuldig, und im Oktober erfolgte die Verurteilung zu einer Haftstrafe zwischen 40 Jahren und lebenslanger Freiheitsentziehung. Nachdem der Schuldspruch gefällt war, zeigte sich Michael Sanft zutiefst enttäuscht, behielt jedoch seinen kämpferischen Geist bei. Er erklärte, dass er das bestmögliche Team für seinen Mandanten zusammenzustellen versucht habe und nicht wisse, was er anders hätte machen können.

Duane Davis versuchte seinem Anwalt Trost zu spenden und bezeichnete das Urteil nur als die erste Phase eines langen juridischen Kampfes. Beide hatten geplant, gegen die Verurteilung in Berufung zu gehen. Nun ist diese Strategie durch den unerwarteten Tod ihres strategischen Kopfes abrupt unterbrochen worden. Der Fall Tupac Shakur bleibt einer der mysteriösesten und medienwirksamsten Kriminalfälle der Geschichte, der Amerikas Justizbehörden drei Jahrzehnte lang beschäftigte.

Die Umstände der Schießerei und die Identität der wahren Täter sind bis heute nicht vollständig aufgeklärt, auch wenn Davis als Hauptverdächtiger inhaftiert wurde. Sanfts plötzlicher Tod wirft nun neue Fragen auf, wie es mit dem laufenden Berufungsverfahren und der weiteren Aufarbeitung des Falls weitergeht, während die Welt der Musik und der Justiz gleichermaßen über den Verlust dieses erfahrenen Rechtsanwalts betrauert.

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Die Zusammenhänge zwischen der Gang-Kultur der 90er Jahre, der musikalischen Legende Tupac und den komplexen juristischen Mechanismen bleiben ein faszinierendes, aber auch schmerzhaftes Kapitel der US-amerikanischen Geschichte.