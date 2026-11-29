Ein luxuriöses Herrenhaus in den England steht aktuell zum Verkauf. Der Käufer würde künftig in direkter Nachbarschaft zu Jeremy Clarksons berühmter Farm leben.

Ein luxuriöses Herrenhaus in den England steht aktuell zum Verkauf. Der Käufer würde künftig in direkter Nachbarschaft zu Jeremy Clarksons berühmter Farm leben. Das Bury Hill House in der englischen Hügellandschaft der Cotswolds steht für 7,95 Millionen Pfund zum Verkauf.

Das Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Farm des britischen ModeratorsDas britische Immobilienunternehmen Savills bietet das Bury Hill House mit neun Schlafzimmern und neun Badezimmern zum Verkauf an. Aus demgeht hervor, dass das Gebäude im Jahr 2011 fertiggestellt wurde. Es liegt auf einem rund 4,5 Hektar großen Grundstück mit weitläufigen Rasenflächen und Wald. Bei der Gestaltung wurde laut Angebot großer Wert auf hochwertige Materialien und eine gehobene Ausstattung gelegt.

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Zu den besonderen Details zählen hohe Decken, große Sprossenfenster und aufwendig gearbeitete Steinkamine. Im Garten steht dem Käufer zudem ein eigenerDas Anwesen liegt an der Chipping Norton Road. An derselben Straße befindet sich auch der Diddly Squat Farm Shop, den Jeremy Clarkson im Jahr 2020 gründete. Auslöser dafür waren rund 40 Tonnen Kartoffeln, die auf seiner Farm unerwartet zusammengekommen waren, wie auf derGemeinsam mit seiner Partnerin Lisa Hogan baute Clarkson das Angebot anschließend aus.