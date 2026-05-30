Anwohner klagen über Lärm und Rauch: Volkspark Friedrichshain wird zur Partyzone

Im Friedrichshainer Volkspark eskalieren die Wochenendpartys. Anwohner berichten von Lärm, Rauch und unkontrollierter Menschenmenge. Die politische Debatte über Grillverbote und Durchsetzung von Regeln ist entbrannt.

Jedes Wochenende verwandelt sich der Volkspark Friedrichshain in eine Partymeile für Besucher aus ganz Berlin. Was einst als Erholungsort galt, ist heute Schauplatz für Massen-Open-Air-Veranstaltungen mit massivem Lärm und Rauchbelastung .

Anwohner leiden unter den ausufernden Feiern und fordern drastische Maßnahmen. Die Situation im Park hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Mit.autos werden Bierbänke, große Lautsprecher, Karaokeanlagen und Grills in die Grünanlage transportiert, begleitet von riesigen Mengen an Fleisch. Der Rauch von den Grillstellen zieht dicht über den Park und die umliegenden Wohngebiete, legt sich wie eine Glocke über die Viertel.

Hunderte von Feiernden tanzen zu elektronischer Musik, während die Bässe durch die Wände bis in die Wohnungen dringen. Petra G., 70 Jahre alt, beschreibt: "Sie bringen Musikboxen mit, die sind einen halben Meter hoch und megalaut. Die Bässe wummern durch meine Wohnung.

" Ihre Nachbarin Maria L., 48, ergänzt: "Das sind Massen, die Situation ist unkontrollierbar, die Party läuft ununterbrochen. Wir sind permanent Beschallung und Rauch ausgeliefert. Ich kann die Fenster nicht öffnen, die ganze Wohnung ist voller Qualm, der Gestank ist nicht zum Aushalten. Einschlafen kann ich erst nach Mitternacht.

" Oft müsse sie mit ihrem Sohn zu Freunden fliehen, um dem Trubel zu entkommen. Die Belastung geht weit über gelegentliche Unannehmlichkeiten hinaus. Viele Anwohner geben an, ihre Balkone nicht mehr nutzen zu können, weil die Luft beißend ist und die Augen tränen. Rauchschwaden ziehen in die Wohnungen, ein Schlafen bei offenem Fenster sei unmöglich.

Eine Bewohnerin berichtet, dass morgens um 4 Uhr die Rufe der Feiernden noch zu hören seien. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind erheblich, insbesondere für ältere Menschen und Kinder. Als Reaktion auf die anhaltenden Probleme haben Anwohner eine Online-Petition gestartet, die ein komplettes Grillverbot im Volkspark Friedrichshain fordern - auch auf den offiziell ausgewiesenen Grillflächen. Ihre Begründung: Niemand halte sich an Regeln.

Gegrillt werde überall, nicht nur auf den dafür vorgesehenen Areas. Die Petition hat bereits über 8700 Unterstützer gefunden. Die politische Antwort fällt unterschiedlich aus. Marita Fabeck von der CDU-Fraktion in Friedrichshain-Kreuzberg spricht von "pur[e] Eskalation" und kritisiert, dass die Zustände für Parkbesucher und Anwohner unzumutbar seien.

Ihre Fraktion hatte einen Antrag für verstärkte Regelüberwachung und Lärmschutz gestellt, der jedoch von den regierenden Parteien Grüne, Linke und SPD abgelehnt wurde. Tino Schopf, SPD-Politiker aus dem benachbarten Bezirk Pankow, der sich für die betroffenen Anwohner einsetzt, wirft dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor, die Situation nicht im Griff zu haben: "Regeln werden ignoriert, Hinweise bleiben wirkungslos und konsequentes Einschreiten ist nicht erkennbar.

" Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verweist auf die bereits geleistete Arbeit. Laut Grünflächen- und Ordnungsstadträtin Annika Gerold (Grüne) seien die Grillflächen-Pächter und Parkläufer für die Umsetzung der Regeln verantwortlich. Hinzu komme, dass die Mitarbeiter des Bezirks in dieser Saison bereits 98 Kontrollen durchgeführt hätten.

Zudem kündige sie gemeinsame Streifengänge von Parkmanagement, Ordnungsamt und Polizei an etlichen Wochenenden an. Doch den Anwohnern reicht das nicht. Sie empfinden die Maßnahmen als unzureichend und sehen sich in einem dauerhaften Kampf um ihre Lebensqualität.

"Das Privileg, zu grillen, wiegt offenbar stärker als das Recht, normal atmen zu können", lautet ihr Vorwurf. Die Debatte zeigt die Spannung zwischen öffentlichem Freiraum und individuellen Nutzungsinteressen - und die Schwierigkeit, in einer wachsenden Metropole wie Berlin einen gerechten Ausgleich zu finden. Die 81 eingegangenen Grill-Beschwerden beim Bezirksamt unterstreichen die Dimension des Problems. Ob weitere Einschränkungen oder ein vollständiges Grillverbot kommen, ist noch offen.

Klar ist jedoch, dass die Geduld der Anwohner langsam erschöpft ist und sie weiterhin Druck auf die Politik ausüben werden





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