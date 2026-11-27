Nach ihrem Seitensprung mit Nico Legat spricht Anya Elsner über ihre damalige Beziehung. Ein Detail ist ihr dabei besonders wichtig.

, dass sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst seit knapp vier Wochen mit ihrem Exfreund zusammen gewesen sei. Hinzu kam, dass die beiden eine Fernbeziehung führten, weil ihr Exfreund nicht in Deutschland lebte.

Eine Ausrede will sie daraus allerdings ausdrücklich nicht machen. Sie macht unmissverständlich deutlich, dass weder die noch junge Beziehung noch die räumliche Distanz ihr Verhalten begründen oder entschuldigen würden. Auf die Frage eines Fans, wie eng die Beziehung zu ihrem damaligen Partner zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gewesen sei, antwortet"Wir waren in einer Beziehung, aber noch sehr am Anfang.

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Wir waren knapp vier Wochen in einer Beziehung zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und außerdem hatten wir eine Fernbeziehung, weil er nicht in Deutschland wohnt. Demnach kann man noch nicht von Liebe sprechen.