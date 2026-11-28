Mobbing und ein traumatischer Umzug prägten Anyas Kindheit. Heute sieht die Schauspielerin diese Zeit mit anderen Augen.

erzählt die Schauspielerin, dass sie sich bereits als Kind fremd gefühlt habe. Belastende Erfahrungen hätten sie bis in ihre Zwanziger begleitet, und mehrfach sei sie an einem Tiefpunkt angelangt.

"Ich hatte definitiv ein sehr hartes Leben bis ... nun ja, eigentlich immer. Ich hatte einfach ein sehr karmisches, intensives Leben, und das hat mich durch Schmerz an viele Orte geführt" , schildert sie. In besonders dunklen Momenten habe sie sich jedoch bewusst für einen anderen Weg entschieden: "Wenn man oft genug ganz unten angekommen ist, sitzt man irgendwann in einem dunklen Raum und sagt sich: 'Okay, ich werde eine Entscheidung treffen, und ich entscheide mich dafür, glücklich zu sein.

Advertisement

'" Heute seiDie schmerzhaften Erlebnisse sollen ihr Leben allerdings nicht dauerhaft bestimmen.betrachtet sie inzwischen auch als Training für ihren "Empathiemuskel", das ihr Einfühlungsvermögen gestärkt habe. Mit ihrer Herkunft habe sie sich dagegen lange schwergetan.