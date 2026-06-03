Anya Taylor-Joy in neuem Netflix-Thriller "Lucky": Flucht vor FBI und Unterwelt

Die Netflix-Serie "Lucky" mit Anya Taylor-Joy zeigt eine junge Gaunerin auf der Flucht nach einem missglückten Raub. Showrunner Jonathan Tropper verspricht einen spannenden Sommer-Thriller mit einem hochkarätigen Cast.

Die mit Spannung erwartete Rückkehr von Anya Taylor-Joy an die Bildschirme steht bevor. Nach ihrem internationalen Durchbruch mit der Netflix -Serie "Das Damengambit" und ihrer Rolle als Gina Gray in "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" präsentiert sich die 29-jährige Schauspielerin in einer neuen Thriller serie.

Die Serie mit dem Titel "Lucky" wird von Jonathan Tropper, bekannt durch "Banshee" und "Warrior", als Showrunner verantwortet. Dies allein verheißt ein qualitativ hochwertiges Serienhighlight für die kommenden Sommermonate. Die Handlung folgt der jungen Gaunerin Lucky, gespielt von Taylor-Joy, die nach einer missglückten Millionen-Dollar-Heist auf der Flucht ist. Sie wird sowohl vom FBI als auch von einer skrupellosen Gestalt der Unterwelt verfolgt und muss fortan um ihr Leben kämpfen.

Die Prämisse verspricht einen fesselnden Thriller, der die Zuschauer von Beginn an in seinen Bann ziehen dürfte. Zahlreiche bekannte Gesichter ergänzen den Cast. Neben Anya Taylor-Joy sind Timothy Olyphant, Annette Bening, William Fichtner, Clifton Collins Jr., Eric Lange, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Matthew Rauch sowie Mika McCalla und Quinn Aune in weiteren Rollen zu sehen. Die Veröffentlichung von "Lucky" steht unmittelbar bevor und verspricht, eines der Serienhighlights des Jahres zu werden, insbesondere für Fans des Genres und der Hauptdarstellerin





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