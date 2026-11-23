Die Großbank ANZ hat ihre Prognose für die australische Geldpolitik vorgezogen und erwartet nun, dass die Reserve Bank of Australia ab Juni 2027 mit Zinssenkungen beginnt. Grund sind ein schwächerer Arbeitsmarkt und eine nachlassende Wirtschaftstätigkeit, die die aktuellen Kreditkosten übermäßig restriktiv wirken ließen. ANZ prognostiziert zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte im Juni und August 2027, wodurch der Leitzins auf 4,35 Prozent sinken soll. Eine weitere Senkung im Februar 2028 könnte den Zinssatz auf 4,10 Prozent drücken. Derzeit liegt der Leitzins bei 4,85 Prozent, dem höchsten Stand seit Ende 2008.

Investing.com – Die Großbank ANZ rechnet nun damit, dass die Reserve Bank of Australia bereits im Juni 2027 mit Zinssenkung en beginnen wird. Das Institut zog seine Prognose für eine geldpolitische Lockerung vor, da ein sich abschwächender Arbeitsmarkt und eine nachlassende Wirtschaftsaktivität das Risiko erhöhen, dass die aktuellen Kreditkosten übermäßig restriktiv wirken.

Die Bank prognostiziert nun zwei Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte im Juni und August des kommenden Jahres, was den Leitzins auf 4,35 % bringen würde. Eine weitere Senkung im Februar 2028 dürfte ihn laut einer am Dienstag veröffentlichten Research-Note von Adam Boyton, Head of Australian Economics bei ANZ, auf 4,10 % drücken. Die RBA hat die Zinsen in diesem Jahr bereits fünfmal angehoben und ihren Leitzins kumuliert um 125 Basispunkte nach oben geschraubt.

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Nach Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte im Februar, März und Mai setzte die Zentralbank ihren Straffungskurs im September fort und beschloss im November einen weiteren Zinsschritt um einen Viertelprozentpunkt auf 4,85 %. Damit liegt der Leitzins auf dem höchsten Stand seit Ende 2008 – einem 18-Jahres-Hoch. Zuvor hatte die Notenbank die Zinsen im Jahr 2025 dreimal gesenkt und den Satz auf 3,60 % zurückgeführt.

Laut ANZ müssten drei Entwicklungen zusammenkommen, um eine Zinssenkung im ersten Halbjahr 2027 zu rechtfertigen: eine weitere Eintrübung am Arbeitsmarkt, ein Abbau der Überschussnachfrage sowie ein spürbares Nachlassen der zugrunde liegenden Inflation. Die Daten für Oktober wiesen einen Beschäftigungsrückgang um 43.500 Stellen aus, während die Arbeitslosenquote auf 4,9 % kletterte – der höchste Stand seit Oktober 2021. ANZ erwartet, dass die Erwerbslosenquote im ersten Halbjahr des kommenden Jahres die Marke von 5 % übersteigen könnte.

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Die Wirtschaft in Australien wuchs im Juni-Quartal um 0,4 % sowie auf Jahressicht um 2,1 %, doch ANZ geht davon aus, dass sich das Wachstum unter das geschätzte Potenzial abschwächen wird. Begünstigt durch moderatere Wohnkosten könnte sich zudem die um Extremwerte bereinigte Kerninflation im ersten Quartal 2027 auf 0,7 % gegenüber dem Vorquartal abkühlen. Der Ausblick bleibt anspruchsvoll, da die jährliche VPI-Inflation im September bei 4,3 % lag und die Kerninflation 3,6 % betrug.

Die RBA rechnet damit, dass die Kernrate noch bis Ende 2027 über der 3-%-Marke verharren wird. ANZ warnte davor, dass ein Beibehalten des Leitzinses von 4,85 % die Gefahr berge, zu große wirtschaftliche Unterkapazitäten aufzubauen und einen unnötig starken Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verursachen.notierte am Dienstag bei rund 0,663 US-Dollar, was einem Rückgang von 5,8 % im vergangenen Monat entspricht. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Beschäftigungszahlen der Vorwoche setzte die Währung ihre Talfahrt damit fort.

Unabhängig davon stellte die RBA in ihrer geldpolitischen Beurteilung vom November fest, dass der Australische Dollar handelsgewichtet trotz der jüngsten Abwertung immer noch rund 5 % über dem Niveau von Anfang 2026 notiert. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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