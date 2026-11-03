AO3-Ausfall: Daten sicher, aber lange Wartefrist für Archive of Our Own

Archive of Our Own ist durch einen Cyberangriff nicht erreichbar. Die Wiederherstellung dauert mehrere Wochen. Alle Fanfiction-Daten sind laut Betreiber erhalten. Nutzer sollten ihre Passwörter ändern.

Die bekannte Fanfiction -Plattform Archive of Our Own, kurz AO3, ist seit mehreren Tagen für Nutzer nicht wie gewohnt erreichbar. Ursprünglich war der Ausfall auf geplante Wartungsarbeiten zurückzuführen, die nur etwa zwölf Stunden dauern sollten. Aus diesem kurzen Intervall hat sich mittlerweile ein erhebliches technisches Problem entwickelt, das die globale Community der Plattform betroffen macht.

Lange Wiederherstellungsfrist trotz ursprünglicher Pläne

Der Betreiber von AO3 hat bestätigt, dass die vollständige Wiederherstellung der Dienste wesentlich länger dauern wird als anfänglich erwartet. Anstelle der geplanten zwölf Stunden könnten jetzt zwei bis vier Wochen vergehen, bis die Plattform wieder vollständig stabil läuft. Ein konkretes Datum für die Rückkehr aller Funktionen steht aktuell noch nicht fest. Dies stellt eine massive Verzögerung gegenüber den ursprünglichen Zeitplänen dar.

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Für die Millionen von Nutzern, die regelmäßig Werke auf der Seite veröffentlichen und lesen, bedeutet dies eine lange Wartezeit. Der Ausfall trifft eine sehr große und aktive Community, die stark auf die Infrastruktur von AO3 angewiesen ist. Die Ungewissheit darüber, wann der volle Betrieb wieder aufgenommen wird, hält die Betroffenen in einem Zustand des Wartens. Die Situation hat sich von einem lokalen technischen Problem zu einem größeren, anhaltenden Issue entwickelt.

Kein Datenverlust, aber Sicherheitswarnung für Passwörter

Trotz der gravierenden Ausfallzeiten gibt es gute Nachrichten bezüglich der Integrität der gespeicherten Inhalte. Nach Angaben des Betreibers AO3 wurden keine Daten gelöscht. Dies umfasst die veröffentlichten Fanfiction-Werke, private Lesezeichen sowie die sogenannten "Kudos", also die Bewertungssysteme der Community. Die digitalen Werke und persönlichen Sammlungen der Nutzer sind somit sicher vor Verlust.

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Es gibt jedoch Hinweise auf einen Sicherheitsvorfall, der die Authentifizierungssysteme der Plattform betrifft. AO3 betont, dass Passwörter mit gängigen Sicherheitsverfahren geschützt sind. Dennoch empfiehlt die Plattform den Nutzern vorsorglich, ihre Passwörter bei anderen Diensten zu ändern. Diese Maßnahme ist ratsam, falls Benutzer dasselbe Passwort für AO3 wie für andere Online-Konten verwendet haben. Das Risiko einer Weitergabe kompromittierter Zugangsdaten besteht weiterhin.

Eingeschränkter Zugang als möglicher Zwischenschritt

Während die vollständige Inbetriebnahme noch Wochen dauern könnte, besteht Hoffnung auf eine teilweise Rückkehr zum Normalbetrieb. Laut dem aktuellen Statusbericht könnte die Seite möglicherweise schon früher mit eingeschränkter Funktion wieder online gehen. In diesem Szenario wären jedoch zwischenzeitliche weitere Ausfälle weiterhin möglich. Dies würde bedeuten, dass der Zugriff nicht dauerhaft stabil wäre.

Aktuelle Störungen und Entwicklungen werden auf der offiziellen Statusseite der Plattform veröffentlicht. Dort wird voraussichtlich auch der erste Hinweis auf ein festes Datum für die vollständige Rückkehr zu finden sein. Bis dahin müssen die Fans vor allem Geduld mitbringen. Klar ist aktuell nur, dass der Ausfall deutlich länger andauert als ursprünglich geplant. Die Community muss sich auf eine längere Phase der Einschränkung einstellen.

Die Ereignisse um den Ausfall von AO3 zeigen die Anfälligkeit auch großer Plattformen für komplexe technische Probleme oder Sicherheitsvorfälle. Für die Fanfiction-Community ist die Pause schmerzhaft, da der Austausch und die Archivierung kreativer Werke zentral ist. Die Sicherheit der Inhalte bleibt die höchste Priorität des Betreibers, auch wenn der Zugang vorerst blockiert bleibt. Nutzer sollten die offiziellen Kanäle verfolgen, um über Fortschritte bei der Reparatur informiert zu bleiben.