AOK-Auswertung: Frauen nehmen weiterhin drei Viertel der Kinderkrankentage

Eine Auswertung der AOK zeigt, dass Berufstätige Frauen auch 2025 überwiegend zu Hause bleiben, wenn Kinder krank sind. Der Anteil der Männer liegt bei 27 Prozent. Die AOK-Chefin wünscht sich eine häufigere Nutzung durch Väter.

Gesetzlich versicherte Eltern haben die Möglichkeit, Krankengeld in Anspruch zu nehmen, wenn ein Kind unter zwölf Jahren erkrankt ist und die Eltern daher nicht ihrer Arbeit nachgehen können.

Diese Leistung, auch Kinderkrankengeld genannt, sichert einen Teil des Verdienstausfalls ab. Pro Kind und Elternteil sind aktuell 15 Arbeitstage im Jahr vorgesehen, Alleinerziehende haben Anspruch auf 30 Tage. Bei mehreren Kindern kann der Anspruch je Elternteil auf bis zu 35 Arbeitstage und für Alleinerziehende auf bis zu 70 Arbeitstage im Jahr ansteigen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilt. Die Krankenkassen zahlen in der Regel 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Eine aktuelle Auswertung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) unter ihren Versicherten zeigt, dass die Inanspruchnahme dieser Leistung im Jahr 2025 leicht zurückgegangen ist. Demnach haben 4,6 Prozent der anspruchsberechtigten erwerbstätigen AOK-Mitglieder mindestens einmal Kinderkrankengeld beantragt, nach 4,8 Prozent im Vorjahr. Der Höchststand wurde während der Corona-Pandemie im Jahr 2022 mit 5,1 Prozent verzeichnet. Im Durchschnitt entfielen auf jeden eingereichten Fall 2,5 Tage Kinderkrankengeld.

Die Datenbasis der Untersuchung bildeten rund 14,9 Millionen erwerbstätige AOK-Versicherte. Trotz des gesetzlichen Anspruchs zeigt die Auswertung weiterhin eine stark ungleiche Verteilung der Betreuung kranker Kinder zwischen Müttern und Vätern. Fast drei Viertel aller Kinderkrankentage (73 Prozent) wurden im vergangenen Jahr von weiblichen Kassenmitgliedern genommen, während der Anteil der Männer bundesweit bei 27 Prozent lag. Betrachtet man die Bundesländer, war der männliche Anteil in Bayern mit 23 Prozent am niedrigsten, in Sachsen mit knapp 31 Prozent am höchsten.

Carola Reimann, Chefin des AOK-Bundesverbands, interpretiert diese Zahlen als Beleg dafür, dass die Care-Arbeit in Familien nach wie vor ungleich verteilt ist. Sie betont, dass Eltern sich frei entscheiden können sollten, wer das kranke Kind zu Hause betreut und wer zur Arbeit geht. Gleichzeitig äußerte sie den Wunsch, dass Männer häufiger von ihrem Rechtsanspruch auf Kinderkrankengeld Gebrauch machten, um zu einer ausgewogeneren Aufteilung beizutragen.

Die anhaltende Diskrepanz zwischen den Geschlechtern bei der Inanspruchnahme von Kinderkrankentagen wirft Fragen nach den zugrundeliegenden Ursachen auf. Mögliche Gründe könnten in tradierten Rollenbildern, betrieblichen Kulturen oder auch finanziellen Überlegungen liegen, da das Krankengeld zwar einen Großteil des Nettoverdienstes ersetzt, aber dennoch oft nicht an das volle Bruttogehalt heranreicht.

Zudem bleibt abzuwarten, ob und wie sich die jüngsten politischen Diskussionen zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die zukünftige Nutzung auswirken werden. Für viele Familien bleibt die Betreuung erkrankter Kinder eine Herausforderung, die häufig zu Lasten der beruflichen Karriere der Frauen geht. Eine ausgewogenere Nutzung der Instrumente könnte nicht nur zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen, sondern auch die Attraktivität von Unternehmen für Fachkräfte beider Geschlechter erhöhen





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