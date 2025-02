AP ignoriert Trump-Dekret zur Umbenennung des Golfes von Mexiko

Der stellvertretende Kabinettschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, kritisiert die AP scharf dafür, dass sie den Namen des Golfes von Mexiko weiterhin verwendet, obwohl Präsident Trump per Dekret eine Umbenennung in Golf von Amerika verfügt hat. Budowich argumentiert, dass die AP trotz des ersten Verfassungszusatzes, der Pressefreiheit garantiert, kein Recht auf Zugang zu vertraulichen Regierungseinrichtungen habe. Die AP hingegen betont, dass sie sich an ihr sprachliches Regelwerk hält und die Namen von geografischen Gebieten eindeutig und international anerkannt erscheinen müssen. Die AP-Chefredakteurin Julie Pace verurteilt die Entscheidung Trumps als Verstoß gegen die Pressefreiheit und als einen schlechten Dienst für die Millionen Menschen, die sich auf die AP für unparteiische Nachrichten verlassen.

Die AP \u201cignoriert weiterhin die rechtmäßige geografische Namensänderung des Golfs von Amerika\u201d, schrieb der stellvertretende Kabinettschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, am Freitag im Onlinedienst X zur Begründung.

Trumps umstrittenes Dekret: Mexiko droht Google mit Klage wegen \u201cGolf von Amerika\u201d Zwar sei das Recht der Nachrichtenagentur \u201cauf verantwortungslose und unehrliche Berichterstattung durch den ersten Verfassungszusatz geschützt\u201d, schrieb Budowich weiter. Dieser sichere der AP jedoch nicht \u201cdas Privileg auf ungehinderten Zugang zu begrenzten Räumen wie dem Oval Office und der \u201cAir Force One\u201d\u201c. Anstelle der Nachrichtenagentur stehe dieser Platz nun \u201cden vielen Tausend Reportern offen, die bisher von der Berichterstattung aus diesen vertraulichen Bereichen der Regierung verbannt waren\u201d. Grund ist, dass die AP den Golf von Mexiko weiterhin mit seinem seit mehr als 400 Jahren angestammten Namen bezeichnet. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar per Dekret die Umbenennung des Gewässers in Golf von Amerika verfügt. Das sorgt für Ärger, AP-Chefredakteurin Julie Pace verurteilte das Vorgehen des Weißen Hauses als Verstoß gegen die in der US-Verfassung festgeschriebene Rede- und Pressefreiheit. Zudem werde damit den \u201cMilliarden von Menschen ein schlechter Dienst erwiesen\u201d, die sich auf der Suche nach unparteiischen Nachrichten auf die Nachrichtenagentur verließen, kritisierte die AP. Anweisung des US-Präsidenten: Nun ist es offiziell (zumindest in den USA): Der Golf von Mexiko heißt künftig Golf von AmerikaAP ist die größte Nachrichtenagentur in den USA. Ihr sprachliches Regelwerk gehört seit Jahren zur Standardlektüre für Nachrichtenredaktionen und Firmenbüros. In einem stilistischen Hinweis hatte die AP im vergangenen Monat erklärt, dass Trumps Namenserlass \u201cnur innerhalb der Vereinigten Staaten Berechtigung besitzt\u201d. Als globale Nachrichtenagentur, die Nachrichten auf der ganzen Welt verbreitet, müsse AP \u201c sicherstellen, dass Ortsnamen und Geografie für alle Zielgruppen leicht erkennbar sind\u201d, hieß es weiter





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TRUMP MEXIKO NAFTA GOLF VON MEXIKO GOLFS VON AMERIKA AP PRESSEFREIHEIT NAMENSÄNDERUNG POLITIK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump sperrt Associated Press aus dem Oval Office wegen Namensgebung des Golfes von MexikoUS-Präsident Donald Trump hat die renommierte Nachrichtenagentur Associated Press (AP) dauerhaft aus dem Oval Office und dem Präsidentenflugzeug verbannt, weil sie sich weigert, den Golf von Mexiko als 'Golf von Amerika' zu bezeichnen. Trump hatte den Namen per Dekret geändert, die AP hält jedoch an der traditionellen Bezeichnung fest. Das Weiße Haus argumentiert, dass das Recht auf Pressefreiheit AP nicht das Privileg auf ungehinderten Zugang zu vertraulichen Räumen der Regierung sichere.

Weiterlesen »

Sperrung von beliebter App: Trump will TikTok-Bann in den USA per Dekret aussetzenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Trump kündigt Dekret zur Aussetzung des Tiktok-Banns in den USA anDer künftige US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, am Montag den in den USA verhängten Bann für die Videoplattform Tiktok per Dekret auszusetzen. In

Weiterlesen »

Trump will TikTok-Bann in den USA per Dekret aussetzenTrump will den TikTok Bann per Dekret aufheben. Nur wie?

Weiterlesen »

Per Dekret gegen Diversität: Trump will nur noch zwei Geschlechter anerkennenEs soll Dekrete regnen: Donald Trump hat vor, gleich nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus eine ganze Reihe von Verordnungen zu erlassen. Dabei geht es auch darum, welche Geschlechter die Behörden anerkennen werden.

Weiterlesen »

Dekret nach Amtseinführung: Trump ordnet Rückzug der USA aus Pariser Klimaabkommen anMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »