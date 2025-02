AP wird aus dem Weißen Haus verbannt, weil sie den Golf von Mexiko nicht „Golf von Amerika“ nennt

Die Associated Press (AP) wird dauerhaft aus den Räumlichkeiten des Weißen Hauses und dem Präsidentenflugzeug verbannt, nachdem sie sich geweigert hat, den Golf von Mexiko wie von US-Präsident Donald Trump gewünscht „Golf von Amerika“ zu nennen. Das Weiße Haus argumentiert, dass die AP durch die Namensänderung des Golfs „die rechtmäßige geografische Änderung ignoriert“. Die AP hingegen verteidigt ihre Position, sagt, dass sie das Recht auf „verantwortungslose und unehrliche Berichterstattung“ durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sei und weist darauf hin, dass sie als globale Nachrichtenagentur verpflichtet sei, „Ortsnamen und Geografie für alle Zielgruppen leicht erkennbar“ zu machen.

Die renommierte US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) wird dauerhaft aus den Räumlichkeiten des Weißen Hauses und dem Präsidentenflugzeug verbannt, nachdem sie sich geweigert hat, den Golf von Mexiko wie von US-Präsident Donald Trump gewünscht „Golf von Amerika“ zu nennen. Taylor Budowich, der stellvertretende Kabinettschef des Weißen Hauses, erklärte am Freitag auf dem Online-Dienst X, dass die AP „die rechtmäßige geografische Namensänderung des Golfs von Amerika weiterhin ignoriert“.

Budowich betonte zwar, dass die AP das Recht auf „verantwortungslose und unehrliche Berichterstattung“ durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sei, betonte aber, dass dies ihr nicht „das Privileg auf ungehinderten Zugang zu begrenzten Räumen wie dem Oval Office und der Air Force One“ garantiere. Anstelle der AP stehe dieser Platz nun „den vielen tausend Reportern offen, die bisher von der Berichterstattung aus diesen vertraulichen Bereichen der Regierung verbannt waren“, so Budowich.Seit Dienstag waren AP-Reportern mehrmals der Zugang zu Terminen des Präsidenten im Oval Office verweigert worden. Grund dafür ist, dass die AP den Golf von Mexiko weiterhin mit seinem seit mehr als 400 Jahren angestammten Namen bezeichnet. Trump hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar per Dekret die Umbenennung des Gewässers in Golf von Amerika verfügt. Zuvor hatte die AP der Umbenennung des Mount Denali in Mount McKinley gefolgt, unter dem Argument, dass sich der Berg vollständig in den USA befände und der Präsident die Autorität habe, dies zu ändern.AP-Chefredakteurin Julie Pace verurteilte das Vorgehen des Weißen Hauses als Verstoß gegen die in der US-Verfassung festgeschriebene Rede- und Pressefreiheit. Sie kritisierte weiter, dass damit „den Millionen von Menschen, die sich auf der Suche nach unparteiischen Nachrichten auf die Nachrichtenagentur verließen, ein schlechter Dienst erwiesen werde“. Pace sagte, dass Reporter ihrer Agentur am Donnerstag nicht an einer Pressekonferenz Trumps mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi teilnehmen durften. Die 1846 gegründete AP ist die größte Nachrichtenagentur in den USA. Ihr sprachliches Regelwerk gehört seit Jahren zur Standardlektüre für Nachrichtenredaktionen und Firmenbüros. In einem stilistischen Hinweis hatte AP im vergangenen Monat erklärt, dass Trumps Namens-Erlass „nur innerhalb der Vereinigten Staaten Berechtigung besitzt“. Als globale Nachrichtenagentur, die Nachrichten auf der ganzen Welt verbreitet, müsse AP „sicherstellen, dass Ortsnamen und Geografie für alle Zielgruppen leicht erkennbar sind“, hieß es weiter.





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Associated Press Donald Trump Weiße Haus Pressefreiheit Geografische Änderung Golf Von Mexiko

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Golf-Eskapaden und Wein-Diplomatie: So lebt es sich im Weißen HausDas Weiße Haus ist der Amts- und Wohnsitz des Präsidenten der USA. Nach der Amtseinführung zieht am Montag zum zweiten Mal Donald Trump dort ein.

Weiterlesen »

Wegen „Golf von Mexiko“: Weißes Haus lässt Reporter nicht reinUS-Präsident Donald Trump hat wie angekündigt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. 'Sie betragen 25 Prozent ohne Ausnahmen oder Befreiungen', sagte Trump bei der Unterzeichnung der entsprechenden Dekrete im Weißen Haus.

Weiterlesen »

Mexiko Droht Google mit Klage wegen Umbenennung des Golf von MexikoDie Umbenennung des Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sorgt für internationaler Beunruhigung. Mexiko, das von der Umbenennung betroffen ist, droht Google mit einer Klage, da der Kartendienst Google Maps den neuen Namen auch für das mexikanische Küstengebiet anwendet.

Weiterlesen »

Trumps Regierung verweigert AP-Reportern wegen Ausdruck 'Golf von Mexiko' Zugang zu Weißem HausWegen des Gebrauchs der Bezeichnung 'Golf von Mexiko' hat die US-Regierung zwei Reportern der Nachrichtenagentur AP den Zugang zu Veranstaltungen im Weißen Haus verwehrt.

Weiterlesen »

Apple Ersetzt 'Golf von Mexiko' durch 'Golf von Amerika'Apple folgt einem Dekret von US-Präsident Donald Trump und ersetzt die Bezeichnung 'Gulf of Mexico' in seinem Kartendienst durch 'Gulf of America'. Die Änderung soll weltweit umgesetzt werden, startet aber in den USA. Google plant hingegen, mexikanischen Nutzern weiterhin 'Golf von Mexiko' anzuzeigen und im Rest der Welt beide Namen zu präsentieren.

Weiterlesen »

Nach Erlass von Donald Trump: Google nennt Golf von Mexiko jetzt auch 'Golf von Amerika'Wer Google Maps in den USA nutzt, stößt mittlerweile statt auf den Golf von Mexiko auf den 'Golf von Amerika'. Der Tech-Konzern hat nach einem umstrittenen Erlass von Trump die Umbenennung gemäß seiner Hauspolitik vollzogen. Außerhalb der Vereinigten Staaten gibt es eine andere Regelung.

Weiterlesen »