Auf dem APEC-Gipfel in Shenzhen findet die historische Begegnung zwischen Trump, Putin und Xi statt. Parallel dazu plant die EU eine Finanzhilfe von 45 Milliarden Euro für die Ukraine.

Die diplomatische Aufmerksamkeit konzentriert sich derzeit intensiv auf die Stadt Shenzhen, wo die Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Region zu einem entscheidenden APEC-Gipfel zusammenkommen. Im Zentrum der weltweiten Berichterstattung steht die seltene direkte Konfrontation zwischen US-Präsident Donald Trump, russischem Präsident Wladimir Putin und chinesischem Staatschef Xi Jinping. Diese drei Mächte, die als größte Herausforderungen für die globale Ordnung gelten, werden hier zum ersten Mal in diesem Kontext face-to-face diskutiert.

Die Begegnung begann bereits am Flughafen von Shenzhen, wo Xi Jinping die Ankömmlinge persönlich empfangen hat. Die Geste der Umarmung zwischen Xi und Trump ist ein außergewöhnliches diplomatisches Signal, da diese Höflichkeit in China traditionell nur ausgewählten, hochrangigen Staatsgästen zuteilwird. Dieser kurze, aber intensive Austausch legte den Grundstein für die nun folgenden komplexen Verhandlungen, die über die reine Protokolldiplomatie hinausgehen und konkrete geopolitische Auswirkungen haben.

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Zweiergespräche regeln Atomwaffen und Iran-Konflikt

Am heutigen Tag sollen die bilateralen Gespräche in einem straffen Zeitplan ablaufen. Das direkte und ausführliche Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump ist um 7.30 Uhr unserer Zeit angesetzt und soll etwa eine Dauer von einer Stunde haben. Thematisiert werden soll hier unter anderem die Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals, ein Thema, das seit Jahrzehnten die globale Sicherheit prägt. Die diplomatischen Quellen gehen jedoch davon aus, dass mit konkreten und verbindlichen Ergebnissen aus diesem Dialog nicht zu rechnen ist, da die strukturellen Unterschiede zwischen den Positionen zu groß sind.

Neben dem Treffen mit Xi plant Donald Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa weitere Gespräche mit Wladimir Putin. Auch dieses Zweiergespräch ist für denselben Tag vorgesehen und wird voraussichtlich andere Schwerpunkte setzen. Im Fokus der Diskussion zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Präsidenten dürften der anhaltende Konflikt mit dem Iran sowie der Krieg gegen die Ukraine stehen. Diese beiden Konflikte repräsentieren die wichtigsten sicherheitspolitischen Brennpunkte, die das russische Aggressionsverhältnis zur westlichen Welt definieren und die Notwendigkeit diplomatischer Kanäle unterstreichen.

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Berlin und EU finanzieren ukrainische Verteidigung massiv aus

Während die großen Mächte in Shenzhen verhandeln, vollzieht sich in Europa eine parallele, aber entgegengesetzte diplomatische Bewegung. Die US-Regierung hat offiziell bestätigt, dass ihre Unterhändler Stephen Witkoff und Jared Kushner heute an einer Konferenz der Unterstützerstaaten der Ukraine in Berlin teilnehmen werden. Dieses Treffen von Staats- und Regierungschefs aus 37 Ländern wird von europäischen Analysten als direkter Gegenpol zum Dreiergipfel in Shenzhen interpretiert. Es signalisiert den Willen der westlichen Allianz, die Unterstützung Kiews trotz der absehbaren Gespräche in China nicht auszuweichen.

Bundeskanzler Merz tritt in diesem Zusammenhang als Gastgeber der Berliner Konferenz auf und hat klare Ziele vor Augen. Sein primäres Ziel ist es, mehr und spezifischere Hilfe für die ukrainische Luftverteidigung zu erwirken. Angesichts der fortwährenden russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine gilt der Schutz des Luftraums als überlebenswichtig für die Zivilbevölkerung und das Militärsystem. Die Koordinierung der Hilfe unter den 37 teilnehmenden Staaten soll diese Lücke schließen und die Resilenz der ukrainischen Gesellschaft stärken.

EU-Kommission stellt 45 Milliarden Euro als Kredit bereit

Zusätzlich zur diplomatischen und militärischen Unterstützung macht die EU-Kommission ein enormes finanzielles Angebot zur Rettung des ukrainischen Staatshaushalts. Die Kommission schlug zur direkten Unterstützung der Ukraine ein weiteres Darlehen von rund 45 Milliarden Euro vor. Diese Summe ist entscheidend, um die staatlichen Funktionen aufrechtzuerhalten und die Infrastruktur zu schützen, während die Kriegsanstrengungen fortgesetzt werden. Es handelt sich dabei um eine der größten Finanzhilfen, die die Union je einem Kriegsgebiet gewährt hat.

Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, dass diese massive Liquidität rund zwei Drittel der Finanzierungslücke im ukrainischen Haushalt im nächsten Jahr abdecken könnte. Der Mechanismus hinter dieser Hilfsaktion ist speziell gestaltet: Das Land müsse das Geld nur zurückzahlen, wenn es nach einem Ende des Krieges russische Reparationszahlungen erhalte. Diese Klausel verschiebt das Risiko der Rückzahlung auf den Aggressor, während die Ukraine jetzt dringend benötigte Mittel erhält, ohne die eigenen Reserven zu belasten.

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Um diese 45 Milliarden Euro aufzubringen, will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und das Geld dann an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit für diese milliardenschwere Transaktion soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen. Dies unterstreicht die kollektive Haftung der europäischen Union und das politische Bekenntnis zur finanziellen Tragfähigkeit der Ukraine, unabhängig von den politischen Unwägbarkeiten, die durch die Gespräche in Shenzhen entstehen könnten.