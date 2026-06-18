Ein ganzheitlicher Leitfaden durch die baroptimierte Kultur Italiens, der Fotos, Geschichte und regionale Spezialitäten verknüpft und die Leser auf eine dezente Entdeckungsreise durch Mailand, Turin, Venedig und Padua einlässt.

Aperitivo zeit in Norditalien ist ein literarischer und visuell intensiver Porträtbericht, der zu einer Tanzbewegung des 'Innehaltens' einlädt. In dem Buch begleiten Tanja Dusy und Klaus Maria Einwanger die Leser auf einer Entdeckungsreise durch die Barlandschaften von Mailand, Turin, Venedig und Padua.

Jede Seite ist zugleich ein Panoramablick auf die einzigartigen Momente, die an den Bars dieser Städte entstehen, wenn die Gläser leise klirren und die Gespräche in die Abendluft steigen. Die Handlungsweise des Buches verschmilzt fotografische Kunst mit sensorischem Text, so schafft es ein lebendes Bild des Madrigalzeitgefühls, das Italiens charmanten Aperitivo widerspiegelt. Die Fotografie von Klaus Maria Einwanger bildet die Grundlagen dieses literarischen Lichts.

Er fängt die Spielrechnung von Sonnenlicht und Schatten in alten Gassen, die schimmernde Kanäle Venedigs, das grasende Kichern in den Bars und die magische Atmosphäre der blauen Stunde in den städtischen Pariser Boulevards Norditaliens ein. Durch die blendenden Bilder spiegelt sich die wahre Essenz der Aperitivozone wider, bei der das Trinkverhalten zu einem kurzen, doch intensiv eingetauchten Erlebnis des gemeinsamen Genusses verschmilzt. Die Bilder ergänzen den Text durch eine radioaktive Leichtigkeit, die den Leser auf dem Flügeltaucher der Romanhälter begleitet.

Der Schriftsteller Tanja Dusy liefert die narrative Struktur, die die Fotografie mit einem künstlerisch ausgewogenen Rhythmus verbindet. Seine Beschreibungen erzählen nicht einfach von der Leichtigkeit, sondern schildern zugleich die Traditionen dieser Bars. Das Buch führt uns durch die geschichtsvollen, pulsierenden Viertel von Mailand, wo die Aperitivozeit in der Vergangenheit und Gegenwart verbunden ist. Dort kennen wir Bars, die seit Jahrzehnten ein Heim für die Einheimischen darstellen und die für jeden Besucher ein nützliches Rezept des Familienlebens liefern.

Hindernisse sind nicht mehr zu wiesen, sondern sie reißen die Entschlossenheit der Menschen gleich zum Traum im Aperitivo aus. Ein besonderer Focalpunkt des Buches ist die Geschichte des Campari und seiner Auswirkungen auf die Aperitivo-Tradition. Die Erzählung führt den Leser von der Erfindung des Bieres im Jahr 1860 in Mailand zurück bis hin zum fortschrittlichen aromatischen Trank des Bar-Professor-Schnurrs.

Unter dem Einfluss im Rahmen der Geschichte kennenlernen die Leser die Faktoren, die von der brennenden Intelligenz des Bieres zur Betrachtung der gesellschaftlichen Stimmung führen. Der Aperitivobalken des Bar Ugo, die kunstvoll gefertigten Kreationen und die Chef-Cocktails aus italienischer Tradition führen die Gäste durch ein Erlaufsystem, das den Geist der italienischen Trinkkultur beweist.

Schließlich präsentiert das Buch eine umfangreiche Liste regionaler Spezialitäten, die zu den Aperitivo-Stunden gezählt werden. Ein apfel- und Sandfutter in den romantischen Burgeraffen, die Rinderbratwürstel, Bacon-Waltzer, die im Ölfest tropfirn in den Blacky-Bars serviert werden, und die ökologischen Mahlzeiten, die authentische Touren nützen. Ergänzen das Rezept ist der Einstieg in die Geschichte der Aromen in den vier Städten, die in sich reifen und die Gespräche zu einer lebenslangen Erinnerung verwandeln.

Damit verspricht das Buch ein ganzheitliches Bild - von der Geschichte des Bieres bis hin zu dessen philosophischem Nährwert, vom Glanz der Bars, die im Abendlicht erhalten, bis hin zu den Wertschätzen, die jede Region des Norditaliens an den gemeinsamen Früchten bietet. Diese großartige Veröffentlichung lädt Leser ein, ihre nächste Vorfreude mit vollen Zucker zu füllen und den Drink mit einem neuen Sinn für Geist und Zeit zu genießen.





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