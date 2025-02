Apfelessig als Abnehmmöglichkeit: Eine wissenschaftliche Analyse

Apfelessig wird seit langem als Methode zum Abnehmen verwendet. Eine neue Studie untersucht die Wirksamkeit dieser Methode und die zugrundeliegenden Mechanismen. Trotz einiger vielversprechenden Ergebnisse gibt es hinsichtlich der Langzeiteffekte und der allgemeinen Aussagekraft noch Forschungslücken.

Apfelessig wird schon lange als eine Methode zum Abnehmen empfohlen. Die Methode besteht darin, regelmäßig Apfelessig , nicht pur, da er den Zahnschmelz schädigen kann, sondern mit Honig vermischt, zu trinken. Meist werden zwei Teelöffel Apfelessig pro Tag mit etwas Honig in ein Glas Wasser gerührt und getrunken. Es gibt verschiedene Apfelessig - Diät en, wobei das Apfelessig -Wasser-Honig-Gemisch oder Apfelessig -Wasser - ohne Honig - vor jeder Mahlzeit getrunken wird.

Zudem sollten die Mahlzeiten kalorienarm sein. Die Inhaltsstoffe von Apfelessig können tatsächlich eine positive Wirkung auf den Körper haben. So regt Essigsäure etwa den Speichelfluss, die Bildung von Magensäure und die Produktion von Verdauungssäften im Darm an. Es soll auch aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung gegen Bakterien und Pilze im Darm helfen. Eine neue Studie der Holy Spirit University im Libanon hat nun den Effekt der Apfelessig-Diät bestätigt. 120 junge und übergewichtige Erwachsene wurden 12 Wochen lang entweder Wasser mit Apfelessig oder ein Placebo getrunken. Nach Ablauf dieser Phase wurden die Teilnehmer bezüglich Taillenumfang, Körpergewicht, Triglycerid-, Cholesterin- und Blutzuckerspiegel untersucht. Das Ergebnis: Die Gruppe, die Apfelessig zu sich genommen hatte, zeigte eine Gewichtsabnahme zwischen sechs und acht Kilogramm und einen BMI-Wert, der sich um 2,7 bis 3,0 Punkte reduzierte. Weitere Studien, die Apfelessig einen positiven Effekt zusprechen, sind laut AOK vorhanden. Allerdings seien die Teilnehmerzahlen meist relativ klein und die Studienzeiträume eher kurz, was auch auf die aktuelle Studie zutrifft. Die Aussagekraft sei daher begrenzt. Die AOK schreibt: 'Alles in allem ist die wissenschaftliche Beweislage dafür, dass der Verzehr von Apfelessig ein wirksames Mittel zum Abnehmen ist, nicht überzeugend'. Die Forscher betonen, dass die positiven Effekte vermutlich auf die Essigsäure im Apfelessig zurückzuführen sind, die den Appetit durch Förderung der Sekretion der Darmhormone GLP-1 und PYY reduziert. Trotz der ermutigenden Ergebnisse weisen sie auch auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hin, um die Langzeiteffekte und Mechanismen genauer zu verstehen.





