Apfelessig: Wundermittel für weiche Füße

Apfelessig ist nicht nur gut für die Verdauung und den Teint, sondern es kann auch wahre Wunder für Ihre Füße bewirken. Lesen Sie hier, wie Sie Apfelessig gegen Hornhaut, Fußpilz, Schweißfüße und müde Beine verwenden können.

Haben Sie an Ihren Füßen auch immer wieder lästige Hornhaut ? Lesen Sie hier, welches Hausmittel Ihre Füße schnell wieder weich und geschmeidig macht. Apfelessig ist ein wahres Wundermittel. Zwei Esslöffel gemischt mit einem Glas Wasser am Tag, helfen die Verdauung in Schwung zu bringen, das Immunsystem zu stärken und sorgen auch noch für einen frischen Teint. Apfelessig kann aber noch deutlich mehr. Wie Sie das Hausmittel auch für Ihre Füße verwenden können, erfahren Sie hier.

Gibt man in ein Wasserbad etwa 100 Milliliter Apfelessig, hilft das – Säure sei Dank – die verhärtete Haut an Fersen aufzuweichen. Wenn Sie nach 25 Minuten im Wasserbad zusätzlich einen Bimsstein verwenden, sind Ihre Füße frisch für den Sommer. Auch bei lästigem Fußpilz hilft ein Apfelessig-Wasser-Bad. Wer möchte, kann die Füße auch gleich mit unverdünntem Apfelessig einreiben. Lassen Sie dies dann am besten über Nacht einwirken. Auch gegen Schweißfüße hilft das Wasser-Essig-Gemisch. Dazu 200 Milliliter Apfelessig mit zwei Liter warmem Wasser verdünnen und die Füße eintauchen. Zurück im Trockenen sollte sich jetzt die Schweißproduktion reguliert haben. Wer schon einmal den ganzen Tag gestanden ist, weiß, wie sehr Beine am Abend schmerzen können. Ein Fußbad mit Apfelessig besitzt eine entzündungshemmende und durchblutungsfördernde Wirkung und hilft so gegen geschwollene Beine und Füße. Dafür einen Teil Apfelessig mit zwei Teilen warmem Wasser mischen und einen Esslöffel grobes Meersalz beifügen. Träufeln Sie vor dem Zubettgehen ein paar Tropfen auf einen Wattebausch, kleben Sie diesen mit einem Pflaster auf die Warze und lassen Sie den Essig die Nacht über einwirken





