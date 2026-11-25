Apfelsine und Orange sind im Winter beliebt. Aber gibts da eigentlich einen Unterschied oder ist das nicht eigentlich dasselbe? Die Antwort in diesem Fall liefert die Sprache.

Die botanische Antwort ist schnell gegeben: Nein, es gibt keinen Unterschied. Apfelsine und Orange sind dieselbe Frucht. Wenn du mal angeben willst, es ist immer Citrus sinensis.

Einen Unterschied gibt es trotzdem. Der ist aber eben nicht in der Botanik zu finden, sondern im Sprachgebrauch. Und das gucken wir uns hier mal genauer an. Hier kannst du dir den Unterschied zwischen Apfelsine und Orange auch einfach anhören: Der Unterschied zwischen Apfelsine und Orange ist ... die Sprache!

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Das Wort „Orange“ ist aus dem Französischen rübergekommen. Heute wird es fast in ganz Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz genutzt. Grundsätzlich lässt sich sagen: „Orange“ ist weiter verbreitet und international gebraucht.

Allerdings gibt es in Deutschland einen regionalen Unterschied. Es gibt die sogenannte „Speyer-Linie“, die Sprachwissenschaftler als Grenze einziehen. Die Linie zieht sich über Speyer rüber nach Eisenach und bis Plauen. Also grob: von West nach Ost und bildet eine Art Sprachäquator.

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Nördlich wird im Dialekt häufiger auch „Apfelsine“ gesagt, südlich gibts eigentlich nur die „Orange“. Dazu haben wir auf unserem Insta-Account übrigens auch schon mal eine Übersichtskarte gepostet. Wenn du solche Sprachthemen spannend findest, gucke doch gern mal vorbei: Passt das bei dir auch? Sagst du „Orange“ oder „Apfelsine“?

Schreib uns hier! Warum sagt der Norden überhaupt „Apfelsine“ statt „Orange“? Das Wort „Apfelsine“ kommt übrigens aus dem Niederländischen. Der Einfluss dieser Sprache ist im Norden Deutschlands größer als im Süden.

Das gilt auch für andere Wörter und Laute. Insofern trennt diese „Speyer-Linie“ nicht nur zwischen diesen beiden Wörtern, sondern markiert generell einen Unterschied in der regionalen Ausprägung der Sprache. Tatsächlich ist es aber auch so, dass sich die Sprache immer mehr annähert und insofern auch die regionalen Unterschiede immer mehr abnehmen. Im Dialekt sind die noch sehr deutlich, aber in der gemeinsamen Standardsprache ist das nicht mehr so klar zu trennen.

Sprach-Check in SWR3Land: Was sagst du? Was sagst du, eher „Orange“ oder „Apfelsine“? Schreib uns doch gern deinen Favoriten in die Kommentare und sag uns dazu, woher du kommst. Wir sind gespannt, ob die sprachwissenschaftliche Theorie bei unserer Community auch so hinhaut.

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Zwischen Mandarine und Clementine gibt es auch einen botanischen Unterschied. Welche weniger Kerne hat und wie du die besten Früchte im Supermarkt finden kannst, das kannst du hier checken: 🍊 oder 🍊? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mandarinen und Clementinen? Im Supermarkt haben Mandarinen und Clementinen jetzt Hochsaison.

Aber wo liegt eigentlich der Unterschied bei den beiden Obstsorten? Und welche von beiden hat weniger Kerne? War dieser Artikel hilfreich? 0 0 0