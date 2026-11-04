Apokalypse Z: Neue Welt - Amazon Prime Video Horrorsequel mit neuen Schauplätzen

Amazon Prime Video startet die Fortsetzung des Zombie-Hits. Regisseur Carles Torrens wechselt den Fokus von Manel zu einer Spezialeinheit auf dem spanischen Festland.

Der Streamingdienst Amazon Prime Video verzeichnete Ende 2024 einen internationalen Erfolg mit dem spanischen Horrorfilm Apokalypse Z: Der Anfang vom Ende. Unter der Regie von Carles Torrens erreichte das Werk in Spanien und weltweit die Chartspitzen der Plattform. Die Grundlage für diesen Hit bildet die erfolgreiche Romanreihe des Autors Manel Loureiro, die nun mit der Fortsetzung Apokalypse Z: Neue Welt fortgesetzt wird. Zwei Jahre nach dem ersten Teil präsentiert sich die zweite Verfilmung als eigenständiges Werk.

Weitgehende Abweichung von der Romanvorlage

Regisseur Carles Torrens weicht bei der Umsetzung von "Neue Welt" deutlich von der literarischen Vorlage ab. Während der erste Film die Geschichte um die Hauptfigur Manel, gespielt von Francisco Ortiz, im Mittelpunkt stellte, ändert sich dieser Fokus radikal. Das Publikum begleitet diesmal keine einzelne Person, sondern eine schwer bewaffnete Spezialeinheit. Diese Truppe begibt sich auf das von Zombies verseuchte spanische Festland, um überlebenswichtige Ressourcen zu sichern. Die Handlung orientiert sich weniger an den Büchern als vielmehr an actiongeladenen Szenarien à la World War Z.

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Kanarische Inseln als letzte europäische Bastion

Die Geschichte spielt in einer Welt, die durch das TSJ-Virus zerstört wurde. Auf den Kanarischen Inseln haben sich die letzten Überlebenden Europas verschanzt. Doch die Vorräte dieser Enklave neigen sich ihrem Ende zu, was zu wachsender Unruhe unter der Schutzbedürftigen Bevölkerung führt. Um diese kritische Lage zu bewältigen, entsendet das Kommando eine militärische Einheit ins Landesinnere Spaniens. Dort erwartet die Soldaten jedoch kein sicherer Rückzugsort, sondern eine massive Überzahl an Infizierten, die ihnen den sicheren Tod bereiten soll.

Kritik an Figurenentwicklung und Länge

Trotz der visuellen Ambitionen stößt der Film bei einigen Zuschauern auf Kritik. Ein Rezensent gab an, es sei ihm nicht gelungen, eine emotionale Verbindung zu den neuen Charakteren herzustellen. Die Erfahrung war für ihn geprägt von Langeweile, obwohl die Laufzeit des Films nur anderthalb Stunden beträgt. Diese subjektive Bewertung steht im Kontrast zur technischen Leistung, die vom Produzenten gelobt wird. Die Erweiterung der Welt durch größere Zombiehorde und höhere Produktionsqualität wird als positiver Aspekt hervorgehoben.

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Technische Umsetzung mit praktischen Effekten

Die visuelle Qualität des Films basiert auf meisterhaften praktischen Effekten und einem komplexen Einsatz von Kameraequipment. Mehrere Kamerateams sowie Drohnen kamen zum Einsatz, um die Intensität der Zombieangriffe und die Weite der Landschaften einzufangen. Diese technische Ausstattung soll das Erlebnis für die Zuschauer vertiefen und eine immersive Atmosphäre schaffen. Die Kombination aus physischen Effekten und moderner Technik definiert den visuellen Stil der Fortsetzung.

Besetzung und Veröffentlichungskontext

In den Hauptrollen sind Mario Mayo, Carlos Alcaide, Mónlica López, Julia Martínez sowie Santiago Vaca Narvaja zu sehen. Berta Vázquez und José María Yazpik runden das Ensemble ab, wobei Yazpik bereits aus dem Vorgänger bekannt ist. Für Fans des ersten Teils und Actionliebhaber bietet der Film ein kurzweiliges Horror-Erlebnis. Die Veröffentlichung fällt in den Kontext von Halloween-Programmierungen, wo neue Inhalte gesucht werden. Der Film positioniert sich damit als attraktive Option für das saisonale Programm von Amazon Prime Video.