Apokalypse Z: Neue Welt - Fortsetzung auf Prime Video startet mit neuen Figuren

Prime Video zeigt die Fortsetzung von Apokalypse Z. Regisseur Carles Torrens weicht stark vom Buch ab. Eine Spezialeinheit erkundet das Festland. Die Kritik ist geteilt.

Die Streaming-Plattform Prime Video hat Ende 2024 mit Apokalypse Z: Der Anfang vom Ende einen globalen Hit gefeiert. Der spanische Horrorfilm von Regisseur Carles Torrens erreichte auch in Deutschland die Chartspitze. Die Grundlage für diesen Erfolg bildete die Romanreihe des Autors Manel Loureiro. Nun ist mit Apokalypse Z: Neue Welt die zweite Verfilmung verfügbar. Die Fortsetzung ist zwei Jahre nach dem ersten Teil erschienen.

Regisseur Carles Torrens weicht in diesem Teil deutlich von der literarischen Vorlage ab. Das zweite Buch mit dem Titel "Dunkle Tage" dient nur noch als lose Basis. Der Fokus verschiebt sich von der Hauptfigur Manel, gespielt von Francisco Ortiz, weg. Stattdessen begleitet das Publikum eine schwerbewaffnete Spezialeinheit. Diese Einheit begibt sich auf das von Zombies verseuchte Festland. Die Handlung orientiert sich mehr an Action-Szenarien à la "World War Z". Der Film bietet somit eine intensive视觉ische Erfahrung mit großen Horden.

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Neue Figuren und Schauplätze

Die Kanarischen Inseln gelten im Film als die letzte Bastion der Überlebenden in Europa. Das TSJ-Virus hat die Welt, wie wir sie kennen, zerstört. Die Vorräte auf den Inseln neigen sich ihrem Ende zu. Unruhe breitet sich unter den Schutzbedürftigen aus. Um überlebenswichtige Ressourcen zu sichern, bricht die Spezialeinheit auf. Ihr Ziel ist das spanische Festland. Dort erwartet sie jedoch eine massive Überzahl an Infizierten. Der sichere Tod scheint das unvermeidliche Schicksal der Gruppe zu sein.

Unterschiedliche Kritiken zur Umsetzung

Die Aufnahme des Films durch die Rezeption fällt sehr unterschiedlich aus. Ein Kritiker bemängelt, dass er keine Verbindung zu den Figuren aufbauen konnte. Er fand den Film trotz einer Laufzeit von nur einerinhalb Stunden viel zu lang. Das Gefühl der Langeweile stand bei diesem Betrachter im Vordergrund. Er vermisste eine tiefere emotionale Ebene in der Handlung.

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Andere Stimmen loben die erweiterte Welt des Films. Die Zombiehorden erscheinen größer und bedrohlicher als im ersten Teil. Die technische Qualität wurde durch praktische Effekte massiv gesteigert. Der Einsatz mehrerer Kamerateams und Drohnen sorgt für eine dynamische Bildsprache. Die meisterhaften praktischen Effekte werden als Highlight genannt. Ein Zuschauer verspricht, dass Fans nicht enttäuscht sein werden. Der Film positioniert sich als wilder Sci-Fi-Trip.

Besetzung und Veröffentlichung

Die Hauptrollen der Fortsetzung sind neu besetzt. Mario Mayo, Carlos Alcaide und Mónlica López tragen die Hauptlast der Schauspieler. Julia Martínez und Santiago Vaca Narvaja sind ebenfalls prominent im Cast vertreten. Berta Vázquez spielt eine wichtige Nebenrolle. José María Yazpik kehrt erneut in die Rolle zurück. Wer zum Halloween-Fest etwas Neues sehen möchte, findet hier Horrorvergnügen. Der Film ist aktuell auf Platz 2 der Amazon-Charts zu finden. Er gilt als echter Überraschungshit. Der Film lässt die Streaming-Konkurrenz aktuell alt aussehen.