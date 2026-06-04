"Apollo 13" - Die wahre Geschichte der gescheiterten Mondmission

"Apollo 13" erzählt die wahre Geschichte der gescheiterten Mondmission gleichen Namens. Ein Sauerstofftank explodierte, was die Astronauten die Chance auf einen Mondlandungstarz gab. Der Film dokumentiert die dramatischen Tage, in denen die Welt den Atem anhielt, und wie die Astronauten und ihre Angehörigen die Krise überstanden haben.

"Houston, wir haben ein Problem. "- Kommandant Jim Lovell (Tom Hanks) und seine Crew geraten in Lebensgefahr. " Apollo 13 " erzählt die wahre Geschichte der gescheiterten Mondmission gleichen Namens.

Eine Explosion verhinderte, dass die Astronauten jemals einen Fuß auf den Mond setzen konnten. Am 11. April 1970 wird von Cape Canaveral aus das Raumschiff Apollo 13 gestartet, das auf dem Mond landen soll. An Bord ist unter anderem der Astronaut James A. Lovell (Tom Hanks).

Der Film dokumentiert eine Geschichte, wie sie sich die Autoren Hollywoods perfekter nicht hätten einfallen lassen können: Ron Howards oscarnominierter Film "Apollo 13", der auf der wahren NASA-Mission gleichen Namens beruht, ist der wohl beste fiktionale Weltraumfilm der 90-er. Sowohl Regisseur Howard als auch Hauptdarsteller Tom Hanks liefern hier Höchstleistungen ab. Kabel Eins zeigt den Film nun zur besten Sendezeit (Donnerstag, 4. Juni, 20.15 Uhr) in einer Wiederholung.

Eine Geschichte vom Träumen und Scheitern, von Angst und Hoffnung, voller Spannung und - auch die Wirklichkeit kennt es - mit einem Happy End. Chronologisch wird die gescheiterte Mondmission von "Apollo 13" aufgearbeitet. Nach 55 Stunden im All zerplatzte mit dem berstenden Sauerstofftank die Hoffnung von Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert auf die Erfüllung des Traums, der für alle Träume der Menschheit stand: die Eroberung des Mondes. Copyright: 1995 Universal City Studios LLC.

All Rights Reserved. Fred Haise (Bill Paxton, links), Jack Swigert (Kevin Bacon, Mitte) und Jim Lovell (Tom Hanks) arbeiten zusammen, um eine Chance auf eine sichere Landung zu haben. Gene Kranz (Ed Harris) tut am Boden alles, um den in Not geratenen Astronauten zu helfen





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