Apple AirPods 5 mit USB-C-Ladecase für 129,99 Euro bei Amazon. Rund 13 Prozent unter UVP: Testbefunde, Ausstattung und Preisverlauf im Überblick.

Amazon bietet die Apple AirPods 5 mit USB-C-Ladecase für 129,99 Euro an. Was die Kopfhörer im Test können und wie gut der Angebotspreis ist. Musik hören, ohne den Gehörgang mit Silikonaufsätzen zu verschließen: Dafür entscheiden sich viele Menschen für offen sitzende Kopfhörer.

Die Apple AirPods 5 verbinden diese Bauweise mit aktiver Geräuschunterdrückung. Das macht sie für alle interessant, die weniger Umgebungslärm hören möchten, aber die Passform klassischer In-Ears nicht mögen.unter anderem mit ihrem Tragekomfort und kräftigem Bass. Vor dem Kauf lohnt sich allerdings ein Blick auf die genaue Ausstattung: Nicht alle Funktionen der teureren Variante sind bei diesem Angebot enthalten. Die unverbindliche Preisempfehlung für die angebotene Ausführung beträgt 149 Euro.

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Der Amazon-Preis liegt rund 19 Euro darunter, die Ersparnis gegenüber der UVP beträgt somit 13 Prozent. Auch innerhalb des dokumentierten Amazon-Preisverlaufs liegt das Angebot weit unten: Für die vergangenen 30 Tage wird eine Spanne von 129,83 bis 135 Euro ausgewiesen. Die verlangten 129,99 Euro liegen lediglich 16 Cent über diesem Minimum. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.