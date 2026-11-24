Sie möchten sich neue Apple AirPods gönnen, schrecken aber vor dem Preis der Pro 3 zurück? Am Black Friday sind die In-Ears jetzt günstiger.

Sie möchten sich neue Apple AirPods gönnen, schrecken aber vor dem Preis der Pro 3 zurück? Am Black Friday sind die In-Ears jetzt günstiger. Kopfhörer sind für viele Menschen tägliche Begleiter.

Apples AirPods Pro 3 gehören zu den besonders gut ausgestatteten In-Ears: Sie überzeugen mit zahlreichen Funktionen, starker aktiver Geräuschunterdrückung und hochwertigem Klang. Normalerweise hat diese Qualität allerdings ihren Preis. Zum Black Friday 2026 fallen die Angebote für Apples beliebte Kopfhörer deutlich attraktiver aus. Ob in der Bahn, im Büro oder unterwegs: Die aktive Geräuschunterdrückung der Apple AirPods Pro 3 arbeitet laut Hersteller bis zu doppelt so stark wie bei der Vorgängergeneration.

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Gleichzeitig sorgt eine neue akustische Architektur für kräftige Bässe, detailreiche Höhen und lebendigen Gesang. Der adaptive Equalizer stimmt die Wiedergabe zudem auf die Ohrform und den Sitz der In-Ears ab. Für einen sicheren Halt liefert Apple fünf Größen der überarbeiteten Ohreinsätze mit. Auch die Ausdauer wurde verbessert: Mit ANC sind bis zu acht Stunden Musikwiedergabe möglich.

Im Transparenzmodus steigt die Laufzeit bei eingeschalteter Hörgerätfunktion sogar auf bis zu zehn Stunden. Praktisch ist außerdem der nahtlose Wechsel zwischen kompatiblen Apple-Geräten. Über die Audiofreigabe können zwei Personen gleichzeitig mit eigenen AirPods hören. Die AirPods Pro 3 kosten bei Amazon derzeit 189 Euro.

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Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro sparen Käuferinnen und Käufer 60 Euro. Der aktuelle Angebotspreis ist zugleich der niedrigste Amazon-Preis seit über drei Monaten. Hörtest, Hörgerätefunktion mit automatischer Konversationsverstärkung und aktiver GehörschutzDieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet: Wenn Sie auf einen Link mit Sternchen-Symbol klicken und darüber einkaufen, erhalten wir eine Provision.

Für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. Diese Einnahmen helfen uns, hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anzubieten. Amazon bündelt zahlreiche reduzierte Apple-Produkte auf einer eigenen Markenseite. Neben Angeboten für das iPhone und die Apple Watch finden sich dort auch MacBooks.

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