Apple führt Tägliche Nutzungsgrenzen für die neue Siri KI in iOS 27.3 ein. Lesen Sie hier Details zu Kontingenten, Serverlast und Alternativen für Nutzer in der EU.

Apple plant die Einführung strikter Nutzungslimits für die erweiterte Sprachassistentin Siri AI. Diese Beschränkungen sind bereits in der zweiten Betaversion von iOS 27.3 sowie den entsprechenden Updates für iPad und Mac aktiv. Die Maßnahme soll den Ressourcenverbrauch steuern, während die neue KI-Funktion tiefere Integrationen in das Betriebssystem erlaubt.

Technische Details zu iOS 27.3 Begrenzungen

Der Testlauf dieser Kontingente begann am 16. November. Pro Gerät werden dabei separate Kontingente für Siri AI und bestimmte KI-Bildwerkzeuge vergeben. Ein typisches Beispiel für die Zählweise ist das Versenden einer Adresse mit passender Abfahrtszeit an einen Kontakt via Siri. Solche komplexen Anfragen tragen zur täglichen Nutzungsstatistik bei.

Also read Apple Intelligence und Siri bald mit Tageslimits

Apple gibt keine feste Anzahl an zulässigen Anfragen pro Tag vor. Die Länge des Kontingents hängt vielmehr vom individuellen Aufwand der Anfrage und der aktuellen Auslastung der Server ab. Das System bewertet also dynamisch, wie viel Rechenleistung eine bestimmte Aufgabe verbraucht.

Warnungen erscheinen auf dem Gerät kurz bevor das Tageslimit erreicht ist. Ist das Kontingent vollständig aufgebraucht, beschränkt sich die Funktionalität von Siri AI auf grundlegende Dienste wie das Stellen eines Weckers. Aufwendigere Anfragen werden in der Regel erst wieder gegen Mitternacht Ortszeit des Geräts bearbeitet, sobald das Kontingent zurückgesetzt wird.

Advertisement

Erweiterte Funktionen und iCloud Plus Rolle

Nutzer mit einem passenden iCloud+-Abonnement haben die Möglichkeit, ihr tägliches Limit zu erhöhen. Dies bietet eine Lösung für Anwender, die auch außerhalb der normalen Reset-Zeit auf komplexe KI-Funktionen angewiesen sind. Die Abonnementfunktion scheint daher ein wichtiger Baustein im Geschäftsmodell von Apple für die neue KI-Ära zu sein.

Die neue Siri AI zeichnet sich durch Fähigkeiten aus, die über reine Sprachbefehle hinausgehen. Sie kann sich an frühere Gespräche erinnern und erkennt Inhalte auf dem Bildschirm. Ein einziger Sprachbefehl reicht oft aus, um Aufgaben über mehrere Apps hinweg zu erledigen. Dies stellt einen signifikanten Sprung in der Interaktion zwischen Nutzer und Apple-Geräten dar.

Rechtliche Situation in der Europäischen Union

In Europa ist Apple allein dafür verantwortlich, ob und wann der Dienst verfügbar ist. Die EU-Kommission sieht keinen Eingriffsbedarf, da Apple die Kontrolle behält. Ein Start in Europa wäre möglich, erfordert aber die Zustimmung der Nutzer zur Freigabe ähnlicher Funktionen für andere Assistenten.

Apple befürchtet dabei Datenschutzrisiken. Der Konzern warnt, dass fremde Assistenten dadurch Zugang zu privaten Nachrichten erhalten könnten. Aus diesem Grund steht ein Starttermin für iPhone und iPad in der EU derzeit noch aus. Die rechtlichen und technischen Hürden müssen vor einer Veröffentlichung geklärt werden.

Advertisement

Zugang für Mac und Vision Pro in der EU

Trotz der offenen Fragen für Mobilgeräte steht der Zugang auf einem geeigneten Mac oder dem Apple-Headset Vision Pro in Deutschland bereits als Beta zur Verfügung. Die technische Umsetzung erfordert jedoch spezifische Konfigurationen im Apple-Account.

Nutzer müssen ein EU-Land als Region im Konto einstellen. Zudem müssen für das Gerät und die Sprachassistentie dieselbe unterstützte Sprache aktiviert sein. Da Deutsch aktuell noch fehlt, kommt nur Englisch als Sprache in Frage. Dies erlaubt europäischen Entwicklern und interessierten Nutzern, die Funktionen bereits jetzt zu testen.