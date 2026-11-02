Apple bestätigt Crackgate beim iPhone Duo: Displayfehler durch Scharnier defekt

Apple reagiert auf die Crackgate-Vorwürfe beim iPhone Duo. Ein Defekt im Scharnier drückt auf das Display. Betroffene Nutzer können ein Ersatzgerät bei AppleCare beantragen.

Apple hat die Berichte über schwere Schäden an den inneren Displays der faltbaren Geräte offiziell bestätigt. Die Herstellerfirma sprach gegenüber BILD von einem bekannten Problem, das bei einer kleinen Anzahl von iPhone-Duo-Geräten das innere Display betrifft. Nutzer haben in sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Crackgate Pixelfehler und Brüche dokumentiert, was nun zur ersten offiziellen Stellungnahme des Unternehmens geführt hat.

Scharnierdefekt drückt auf empfindliches Display

Das Herzstück des technischen Problems liegt vermutlich im mechanischen Aufbau des Scharniers. Experten und Telementalysten fanden beim Zerlegen eines betroffenen Geräts einen möglichen Auslöser für die Schäden. Ein spezifisches Bauteil des Displayscharniers klappt anscheinend nicht vollständig auf. Dieser fehlende Bewegungsradius führt dazu, dass das Teil von hinten gegen den sehr empfindlichen Falt-Bildschirm drückt und so physische Schäden verursacht.

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Für diese Theorie spricht die konsistente Position der Schäden. Bei den bislang bekannten Fällen tritt der Defekt immer an derselben Stelle auf, was auf einen wiederkehrenden mechanischen Fehler und nicht auf individuelle Unachtsamkeit der Nutzer hindeutet. Die präzise Lokalisierung der Brüche unterstützt die Annahme, dass ein konstruktiver Fehler vorliegt, der sich bei jedem Faltvorgang reproduziert.

Apple bestätigt Vorwürfe von Mark Gurman

Apple selbst hat bisher keine genaue Ursache genannt und die mögliche Verbindung zum Scharnier nicht offiziell bestätigt. Dennoch stützt sich die Kritik stark auf Berichte von bekannten Tech-Analysten. Laut Mark Gurman sind tatsächlich Nutzer betroffen, auch wenn in sozialen Netzwerken derzeit Bilder kursieren, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Gurman schätzt, dass Apples Formulierung von einer kleinen Anzahl von Fällen dennoch Tausende Geräte umfassen könnte.

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Eine offizielle Zahl zu den tatsächlich beschädigten iPhone-Duo-Einheiten liegt bisher nicht vor. Die Unsicherheit über die genaue Verbreitung des Fehlers sorgt für Verunsicherung bei den Käufern. Gurman weist darauf hin, dass die Anzahl der betroffenen Geräte möglicherweise höher ist, als das Unternehmen öffentlich zugibt, was die Schwere des Problems unterstreicht, obwohl Apple von einer isolierten Gruppe spricht.

Interne Leitfäden für Service-Partner

MacRumors berichtete außerdem über ein internes Schreiben an Apple Stores und autorisierte Service-Partner. Darin sollen Hinweise zur Diagnose sowie zum weiteren Vorgehen bei beschädigten Displays stehen. Apple soll diese Vorgaben bereits in der vergangenen Woche verschickt haben. MacRumors wertet diesen Leitfaden als klaren Hinweis darauf, dass der Fehler offizielle Abläufe erfordert, die den Mitarbeitern vorgegeben werden.

Auch in dem internen Schreiben ist dem Bericht zufolge nur von einer kleinen Anzahl betroffener Geräte die Rede. Dies zeigt, dass Apple das Problem intern zwar anerkannt, aber strategisch downplayed hat. Die Erstellung spezifischer Diagnoseanweisungen deutet darauf hin, dass der Fehler nicht als normaler Verschleiß, sondern als spezifisches Konstruktionsproblem eingestuft wird, das eine besondere Handhabung erfordert.

Kunden erhalten Ersatz über AppleCare

Nach Angaben von Apple bieten sie betroffenen Kunden einen kompletten Ersatz an. Wenn sich Pixelfehler oder Brüche am inneren Display zeigen, ist AppleCare die vorgesehene Anlaufstelle. Nutzer, die unter den Schäden leiden, sollen sich direkt für einen Austausch an AppleCare wenden. Dies stellt eine klare Lösung für die Betroffenen dar, auch wenn die Ursache des Problems bis dato nicht vollständig öffentlich kommuniziert wurde.

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Die Situation rund um das iPhone Duo bleibt angespannt, da die genauen Ausmaße des Defekts weiterhin unklar sind. Die Kombination aus mechanischen Fehlern im Scharnier und der daraus resultierenden Beschädigung des Displays stellt eine ernste Qualitätskontrolle für den Hersteller dar. Nutzer warten weiterhin auf eine detaillierte technische Aufklärung und möglicherweise auf weitere Schritte zur Prävention ähnlicher Schäden bei zukünftigen Geräten.