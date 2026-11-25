Apple kündigt fünf rote Geräte an, darunter neue HomePod und AirPods Max, zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Ein Teil der Erlöse fließt an den Globalen Fonds.

Das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple Inc. hat einen umfassenden Produktplan für die kommenden Wochen enthüllt. Die Marke bringt fünf neue Geräte in der spezifischen (Product)RED-Farbgebung auf den Markt. Die Veröffentlichung ist für den 1. Dezember angesetzt. Dieses Datum hat eine besondere symbolische Bedeutung, da es mit dem Welt-AIDS-Tag zusammenfällt. Die Kampagne zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und Solidarität zu fördern.

Die neuen (Product)RED Geräte im Detail

Zu den angekündigten Neuigkeiten gehören der HomePod mini 2 und die AirPods Max 2 in der roten Ausführung. Beide Audio-Geräte sind wichtige Bestandteile der neuen Kollektion. Zusätzlich plant Apple die Einführung eines Sportarmbands für die Apple Watch. Ein weiteres neues Zubehörteil ist ein Handgelenkband für das iPhone sowie für die AirPods Pro. Diese vier Produkte bilden den Kern der geplanten Einführung. Es gibt zudem Hinweise auf einen AirTag 2. Dies wäre eine Neuheit, da die aktuellen Tracker der Marke bisher ausschließlich in Weiß erhältlich sind.

Also read Apple AirPods Pro 3 am Black Friday: Dieser Deal klingt erstklassig

Herkunft und Geschichte der (Product)RED Kooperation

Die Organisation (RED) wurde im Jahr 2006 von dem U2-Sänger Bono und dem US-Aktivisten Bobby Shriver gegründet. Die Zusammenarbeit zwischen Apple und der Wohltätigkeitsorganisation begann im selben Jahr. Damals veröffentlichte Apple eine rote Ausgabe des iPod nano. In den folgenden Jahren brachte Apple regelmäßig neue (Product)RED-Produkte heraus. Es gab lediglich wenige Ausnahmen von dieser jährlichen Tradition. Die Marke etablierte sich so als einer der wichtigsten Partner der Initiative im Technologiebereich.

Advertisement

Bisherige Produkte und finanzielle Auswirkungen

Die letzte rote Kollektion erschien im Jahr 2022. Zu den damaligen Produkten gehörten das iPhone SE der dritten Generation und das iPhone 14 in Rot. Im Jahr 2023 folgte die Apple Watch Series 9. Bei den verkauften Produkten fließt ein Teil der Erlöse direkt an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Diese Partnerschaft hat sich über die Jahre als sehr nachhaltig erwiesen. Der Umsatz mit diesen speziellen Produkten trägt wesentlich zur Finanzierung von Gesundheitsprogrammen bei.

Marktauswirkungen und zukünftige Pläne

Die Einführung der fünf neuen Geräte zum 1. Dezember zielt auf das Weihnachtsgeschäft ab. Apple nutzt diesen Zeitpunkt strategisch, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen. Die roten Geräte dienen gleichzeitig als Werbekampagne für den Globalen Fonds. Konsumenten können durch den Kauf dieser Produkte direkt zu einer guten Sache beitragen. Die Kombination aus technologischer Innovation und sozialem Engagement ist ein zentrales Element der Strategie. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt auf die neuen roten Varianten reagiert.