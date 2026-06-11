Apple cuts support for several iPad models with iPadOS 27

Apple has announced that it will no longer support several iPad models with iPadOS 27, including the iPad Pro 11 and 12.9-inch models from 2020 and the iPad Air 3. The update brings new features and faster performance, but it also cuts support for several models.

Apple hat iPadOS 27 auf der WWDC26 vorgestellt. Das Update bringt die neue, KI-gestützte Siri auf kompatible iPads und erlaubt mehr Kontrolle über die Liquid-Glass-Oberfläche.

Zudem soll iPadOS 27 durch interne Optimierungen schneller reagieren – allerdings streicht Apple mehreren Modellen den Support. Besonders auffällig: Ausgerechnet einige leistungsstarke iPad-Pro-Modelle erhalten das Update nicht mehr. Apple beendet den Software-Support für iPad Pro 11 Zoll (1. Generation) und iPad Pro 12,9 Zoll (dritte Generation).

Beide Geräte kamen 2018 auf den Markt und brachten das bis heute bekannte Design mit dünnen Displayrändern und kantigem Gehäuse. Besitzer hatten auf ein weiteres Jahr gehofft, auch weil der A12X Bionic nahezu auf dem Niveau des A12Z Bionic liegt. Als wahrscheinlicher Engpass gilt jedoch der Arbeitsspeicher: Beide betroffenen Modelle haben nur 4 Gigabyte RAM. Gerade bei Multitasking, das Apple in iPadOS 27 weiter ausbaut, kann das limitieren.

Für iPadOS 27 sind daher beim iPad Pro mindestens das 11 Zoll (2. Generation) und das 12,9 Zoll (4. Generation) nötig – beide mit A12Z Bionic und 6 Gigabyte RAM. Beim iPad Air ist nach dem Update auf iPadOS 26 im vergangenen Jahr nun Schluss für die 3.

Generation. Unterstützt werden nur noch iPad-Air-Modelle ab 2020 mit A14 Bionic, M1 oder neuer. Apple beendet den Support jetzt auch für die 8. Generation von 2020.

Für iPadOS 27 ist mindestens die 9. Generation von 2021 mit A13 Bionic erforderlich – das letzte unterstützte iPad mit Lightning-Anschluss. Beim iPad mini steigt die Mindestanforderung ebenfalls. iPadOS 27 läuft erst ab dem mini der 6. Generation mit A14 Bionic, das mini der 5.

Generation fällt heraus.iPad mini (A17 Pro), iPad mini (6. Generation)Auffällig ist der Einschnitt über mehrere Reihen hinweg. Alle iPads, die jetzt herausfallen, nutzen Chips der A12-Serie. Der A12Z bleibt als letzter Vertreter in den iPad-Pro-Modellen von 2020 noch dabei – vermutlich auch, um auf mindestens sechs Jahre Software-Updates zu kommen.

Zum Vergleich: Die iPad-Pro-Modelle mit A12X Bionic von 2018 kommen auf insgesamt acht Jahre Support. Sie starteten noch mit iOS 12.1 – ein Jahr bevor Apple iPadOS als eigenes Tablet-Betriebssystem eingeführt hat





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Ipad Ipados Apple Software Support Performance Hardware Requirements

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