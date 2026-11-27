Schnäppchen oder Lockangebot? Im ntv.de-Dealticker checken wir Sonderangebote und sagen, welche Deals sich wirklich lohnen!

Täglich zeigen wir die Top-Deals von Amazon, Media Markt, Tink & Co. mit aktuellem Preis-Check. ntv.de-Leser finden hier außerdem ntv.de-exklusive Angebote mit Sonderpreisen, die nur kurze Zeit gelten.

Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.2er-Set war noch nie günstiger, 20 Euro gespart im Vergleich zum EinzelkaufGibt es selten mal günstiger, sonst bei 55 EuroGibt es nur selten so günstig, kostet sonst mindestens 100 Euro mehrZum Angebot bei kiehls.deZum Angebot bei o2online.deDeal-Check:Im Internet wimmelt es von vermeintlich attraktiven Preisnachlässen auf diverse Produkte wie Fernseher, Smartphones, Spielkonsolen, Werkzeuge, Balkonkraftwerke, Beauty-Produkte und mehr.

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Allerdings entpuppt sich nicht jeder Deal, der mit hohen Rabatten lockt, tatsächlich als vorteilhaftes Geschäft. Unser ntv.de-Ticker präsentiert exklusiv von unserem Team sorgfältig geprüfte Schnäppchen aus unterschiedlichen Produktbereichen und von verschiedenen Anbietern. Ausschließlich Top-Angebote! Hierfür begeben wir uns täglich auf die Suche und analysieren eine Vielzahl von Angeboten, führen Preisvergleiche durch und prüfen die Preisentwicklung in der Vergangenheit.