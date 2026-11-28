Apple testet intern offenbar, was sich viele seit Jahren wünschen: ein iPad mit vollwertigem Desktop-Betriebssystem.

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. Dieser Schritt wäre technisch möglich, da sowohl die aktuellen Mac-Computer als auch die leistungsstärkeren iPad-Modelle auf derselben „Apple Silicon“-Architektur basieren. Für viele professionelle Anwender, die sich mehr Flexibilität und Desktop-Funktionalität auf dem iPad wünschen, ist dies eine hoffnungsvolle Nachricht. Die Freude darüber dürfte jedoch vorerst verhalten ausfallen, denn eine Veröffentlichung für Kunden ist laut Gurman derzeit nicht geplant.

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Statt einer vollständigen Verschmelzung der Betriebssysteme verfolgt Apple anscheinend weiterhin die Strategie, iPadOS schrittweise mit einzelnen Funktionen von macOS zu erweitern. Ein Beispiel dafür sind die verbesserten Multitasking-Möglichkeiten, die mit iPadOS 26 eingeführt wurden und eine flexiblere Fensterverwaltung erlauben. Die Bedienung bleibt aber im Vergleich zu einem Mac eingeschränkt.