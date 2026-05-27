Apple entwickelt neue Sicherheitsfunktion für iPhone

Apple arbeitet an einer neuen Sicherheitsfunktion für das iPhone, die einen Diebstahl im entscheidenden Moment erschweren soll. Das Gerät soll erkennen, wenn es einem Nutzer aus der Hand gerissen wird, und sich dann sofort automatisch sperren.

Apple entwickelt eine neue Sicherheitsfunktion für das iPhone, die einen Diebstahl im entscheidenden Moment erschweren soll. Das Gerät soll erkennen, wenn es einem Nutzer aus der Hand gerissen wird, und sich dann sofort automatisch sperren.

Hintergrund ist das Risiko, dass Diebe mit einem entsperrten iPhone schnell Schaden anrichten können. Das iPhone soll bereits heute mit mehreren Schutzmechanismen ausgestattet sein, die aber vor allem dann greifen, wenn das Gerät gesperrt ist oder später wiedergefunden wird. Wird ein iPhone im entsperrten Zustand gestohlen, bleibt das Zeitfenster für Missbrauch größer. Apple setzt bereits auf die Aktivierungssperre und den Schutz für gestohlene Geräte.

Diese Maßnahmen helfen vor allem, wenn ein iPhone bereits gesperrt ist oder später geortet und unbrauchbar gemacht werden soll. Im entsperrten Zustand bleibt jedoch ein Zeitfenster, in dem Missbrauch möglich ist. Neben Sensordaten soll die Funktion weitere Kriterien prüfen, wie etwa die Distanz zu einer gekoppelten Apple Watch. Wenn ein Diebstahl an einem unbekannten Ort erkannt wird, soll zusätzlich zur Displaysperre der Schutz für gestohlene Geräte greifen.

Dann ist unter anderem das Entsperren per Passcode nicht mehr möglich, und für Änderungen am Apple Account wird eine Verzögerung aktiviert





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