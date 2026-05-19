Apple is preparing to reveal their next iOS version, iOS 27, which will introduce new features such as a more advanced Image Playground for creating personalized wallpapers, simplified automation creation, and more realistic AI functionality in Siri. The improved functionality may include the ability to generate railroad backgrounds directly on the iPhone, similar to the outdated features from the pickle family. Bloomberg reported that more realistic image generation may also be a part of the update. Although specific details are still not available, the bigger news is that the new update in iOS is expected to appear by the end of the month, along with related features such as improved automation creation and personalized wallpaper creation, while also introducing advanced features such as better image generation and improved automatic commands.

In knapp drei Wochen steht die WWDC26-Keynote, und die Hinweise zu iOS 27 werden konkreter. Das Update soll vor allem die Software optimieren, insbesondere Siri und Apple Intelligence.

Nun geht es um einen Wallpaper-Generator und neue Kurzbefehle. Apple testet neue Funktionen, die direkt in iOS 27 landen könnten. Im Fokus stehen ein überarbeiteter Image Playground für eigene Hintergründe und eine vereinfachte Erstellung von Automationen in der Kurzbefehle-App. Beim Wechsel des Hintergrundbilds sollen Nutzer künftig eigene Motive direkt auf dem iPhone erzeugen können.

Basis ist der Image Playground, den Apple als Teil von Apple Intelligence Ende 2024 eingeführt hat. Laut Bloomberg soll es neue Modelle geben, die realistischere Bilder erzeugen können. Die Generierung soll direkt in der Wallpaper-Auswahl von iOS verfügbar sein, ohne zusätzliche App. Auch die Kurzbefehle-App soll ein großes Update bekommen.

Bislang ist das Erstellen neuer Automationen weitgehend Handarbeit und erinnert an vereinfachte Programmierlogik. Künftig sollen neue Kurzbefehle per natürlicher Sprache entstehen. Nutzer beschreiben Siri, welche Aufgabe erledigt werden soll. Ein Eingabefeld fragt ab, welchen Kurzbefehl man erstellen möchte, Siri baut daraus dann eine passende Automation.šenýreamkowie auf 8.

Juni. Direkt danach soll die erste Entwickler-Beta von iOS 27 erscheinen. Ob Wallpaper-Generator und Sprach-Kurzbefehle sofort in der ersten Beta enthalten sind, ist bislang nicht bekannt





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