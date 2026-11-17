Apple verzeichnet beim neuen HomeView mit Start am 13. November zahlreiche Software-Probleme. Nutzer berichten von fehlerhafter Siri-Funktion, verzögerter Antwort und fehlenden Updates trotz neuester Version 27.2.

Das neue Apple -Produkt HomeView ist am 13. November in sieben Ländern, einschließlich der USA, Australiens und Indiens, auf den Markt gekommen. Während die Hardware, das Display und die Audioqualität in ersten Tests auf breite Zustimmung stoßen, sorgt die zugrundeliegende Software für erhebliche Unmut bei Kunden. Diverse Anwender melden technische Schwierigkeiten mit Funktionen, die als Standard für ein modernes Smart-Home-Gerät gelten sollten. Die Erwartungen an die nahtlose Integration in den Alltag wurden durch die aktuellen Software-Mängel nicht erfüllt.

Siri AI Reagiert Unzuverlässig und Verzögert

Kunden berichten ausführlich, dass sie über den Sprachassistenten weder einen Timer stellen noch einen Wecker konfigurieren können. Statt der gewünschten Aktion erscheint auf dem Display stattdessen die Meldung, für diese Funktionalität sei ein Softwareupdate erforderlich. Diese Aussage ist verwirrend, da auf den betroffenen Geräten bereits die aktuelle Systemversion 27.2 läuft. Es besteht also ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der installierten Software und der geforderten Aktion.

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Auf andere Sprachbefehle reagiert die Siri AI nicht immer wie erwartet. In vielen Fällen soll es mehrere Minuten dauern, bis der Assistent eine Antwort gibt. Dies verzögert die Bedienung erheblich und stört den Nutzerfluss. Manchmal kommt die Antwort sogar auf einem anderen Gerät in einem anderen Raum an, was die Intuitivität der smarten Haussteuerung untergräbt. Diese Verzögerungen und falschen Routings sind für Endverbraucher kaum akzeptabel.

Probleme bei Audio-Wiedergabe und Forum-Kritik

Weitere Probleme treten beim Abspielen von Medien auf. Sprachbefehle zur Musiksteuerung werden oft nicht ausgeführt oder die Musik startet fehlerhaft auf dem iPhone und nicht auf dem HomeView-Produkt. Dies zeigt, dass die Synchronisation zwischen den Geräten im Ökosystem noch nicht reibungslos funktioniert. Ein Nutzer postete im MacRumors-Forum eine scharfe Kritik. Er zitierte fiktiv Steve Jobs, der die an Siri und HomeView beteiligten Mitarbeiter beschämen würde, da sie Schande über Apple gebracht hätten. Diese emotionale Reaktion verdeutlicht die hohe Frustrationstoleranz bei frühen Adoptern.

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Weitere Bugs und Erwartungshaltung an Kunden

Ein anderer Kunde berichtet von großem Interesse an zwei HomePod mini 2, weist jedoch darauf hin, dass es aktuell zu viele und zu regelmäßige Bugs gibt. Ähnlich wie beim HomeView sieht sich der Verbraucher mit instabiler Software konfrontiert. Der Nutzer kritisiert, dass es schwer sei, immer wieder für Dinge zu bezahlen, von denen man weiß, dass sie am Ende nur frustrieren werden. Diese Aussage spiegelt die Sorge wider, dass Software-Mängel die Loyalität der Kunden langfristig beschädigen könnten. Die Qualität der Hardware allein reicht nicht mehr aus, um diese Unzufriedenheit zu kompensieren.

Auswirkungen auf den Markt und Geplante Updates

Apple hatte bereits vor dem Verkaufsstart ein weiteres Systemupdate für Dezember angekündigt. Damit soll unter anderem ein Fehler verschwinden, durch den Siri AI trotz erfolgreicher Gesichtserkennung das Öffnen von Türen oder Garagentoren verweigerte. Ob das Update auch weitere der gemeldeten Siri-Probleme behebt, ist derzeit noch unbekannt. Die AppleCare-Mitarbeiter sind über diese Beschwerden informiert. Der aktuell häufigste Rat für betroffene Kunden lautet, das HomeView vollständig zurückzusetzen. Dies bleibt vorerst die einzige bekannte Lösung für die anhaltenden Software-Störungen.