Apple Intelligence: WWDC 2026 bringt neue KI-Funktionen und Hardware-Anforderungen

Auf der WWDC 2026 stellt Apple Erweiterungen für Apple Intelligence vor. Siri wird natürlicher, Visual Intelligence bekommt neue Features. Allerdings benötigen die stärksten KI-Modelle aktuelle Hardware, sodass nicht alle Nutzer alle Neuerungen erhalten.

Apple hat auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 weitere Fortschritte bei der KI-Plattform Apple Intelligence bekannt gegeben. Das Unternehmen präsentierte eine Reihe von Neuerungen, die insbesondere die Sprachassistentin Siri und andere KI-Funktionen betreffen.

Gleichzeitig wurde klar, dass nicht alle Nutzer Zugang zu allen neuen Funktionen erhalten werden. Einige der leistungsstärksten KI-Features sollen nur auf einer Auswahl von Geräten laufen, die über besondere Hardware-Anforderungen verfügen. Die überarbeitete Version von Siri soll natürlicher kommunizieren können, Anfragen präziser verstehen und den Kontext von Gesprächen besser erfassen.

Zudem wird Visual Intelligence, der KI-Bereich rund um die Kamera, um neue Fähigkeiten erweitert. Softwarechef Craig Federighi betonte, dass die fortschrittlichsten KI-Modelle eine leistungsstarke Hardware voraussetzen. Daher werden bestimmte Funktionen nicht auf allen kompatiblen Geräten verfügbar sein. Apple führt Geräte wie das iPhone Air und das iPhone 17 Pro auf, die für die neuen On-Device-KI-Modelle erforderlich sind.

Ebenso unterstützt werden iPads mit mindestens dem M4-Chip und 12 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie Macs mit M3-Chip oder neuer und ebenfalls mindestens 12 GB RAM. Welche konkreten Funktionen exklusiv für diese Geräte reserviert sind, hat Apple noch nicht im Detail genannt. Interessanterweise entsprechen die genannten Hardware-Anforderungen denen der bisherigen Apple-Intelligence-Generation. Des Weiteren erinnert Apple an tägliche Nutzungslimits für bestimmte KI-Angebote, insbesondere für Funktionen zur Bildgenerierung, die auf leistungsstarke Servermodelle zurückgreifen.

Nutzer mit einem iCloud+-Abonnement sollen höhere Kontingente erhalten, welche Tarife genau davon profitieren, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Diese Einschränkungen zeigen, dass Apple trotz des Ausbaus von Apple Intelligence die eigenen Serverkapazitäten und die Hardware-Unterschiede in der Nutzerbasis im Blick behält. Die WWDC 2026 unterstreicht damit einmal mehr den strategischen Fokus Apples auf KI, aber auch die schrittweise Einführung und die Segmentierung nach Geräteklassen





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