Apple iPad Update 2027: OLED, M6-Chip und Apple Intelligence

Apple plant für 2027 umfassende iPad-Überarbeitungen. Das iPad Air erhält erstmals einen OLED-Bildschirm, während das Standard-iPad endlich Apple Intelligence unterstützt.

Apple kündigt für das Jahr 2027 eine signifikante technische Erneuerung seiner gesamten Tablet-Produktlinie an. Diese Überarbeitung betrifft spezifisch das Standard-iPad, das iPad Air sowie das iPad Pro. Die geplante Modernisierung zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Geräte durch neue Prozessoren und Displays deutlich zu steigern.

Standard-iPad erhält Apple Intelligence

Das günstigste Modell der Familie wird erstmals in die Lage versetzt, Apples KI-Funktionen auszuführen. Bisher scheiterte dies an unzureichenden Chip-Leistungen und dem fehlenden Arbeitsspeicher. Die neue Version des iPads soll nun mit dem A19-Chip ausgestattet sein. Zudem wird der Arbeitsspeicher auf acht Gigabyte erhöht.

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Durch diese Hardware-Upgrades erfüllt das Gerät die nötigen Vorgaben für Apple Intelligence. Für schnellere Internetverbindungen ist der N1-Chip mit WLAN 7 vorgesehen. Nutzer von Mobilfunkvarianten können sich auf das C1X-Modem freuen. Das Gehäuse und der Bildschirm bleiben wahrscheinlich unverändert, neue Farboptionen sind jedoch möglich.

iPad Air bekommt erstmals OLED-Display

Laut Mark Gurmans Newsletter steht beim iPad Air ein großer technologischer Sprung bevor. Diese Baureihe soll nach dem iPad Pro und dem iPad mini ebenfalls erstmals einen OLED-Bildschirm erhalten. Als Prozessor ist der M5-Chip für dieses Modell geplant. Damit verbunden ist ein deutlicher Leistungszuwachs im Vergleich zur Vorgängergeneration.

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Die Sicherheitsfunktionen bleiben bei diesem Modell traditionell. Touch ID bleibt im Einschaltknopf integriert. Ein Face ID wie beim iPad Pro ist für das iPad Air nicht vorgesehen. Das elf-Zoll-Modell könnte zwischen 799 und 899 US-Dollar kosten. Dies positioniert es als leistungsstarken Mittelklasse-Rechner.

iPad Pro optimiert Wärmemanagement

Das iPad Pro erhielt bereits 2024 ein dünneres Gehäuse und einen OLED-Bildschirm. Im Jahr 2025 folgte der Wechsel zum M5-Chip, was nur ein geringfügiges Update darstellte. Für das Modelljahr 2027 plant Apple nun eine Verbesserung des Wärmemanagements. Eine Dampfkammer soll die Wärme besser im Gerät verteilen.

Diese Technik kommt bereits beim iPhone 17 Pro und iPhone 18 Pro zum Einsatz. Ziel ist es, dass der neue M6-Chip seine Höchstleistung länger aufrechterhalten kann. Besonders Spiele, Videoschnitt und rechenintensive KI-Anwendungen profitieren davon. MacBook Pro 14 und Mac mini nutzen den M6 bereits mit aktiver Kühlung.

Preise bleiben weitestgehend stabil

Trotz der erheblichen technischen Updates sollen die Preise für die neuen Modelle stabil bleiben. Das iPad Pro mit elf Zoll startet demnach bei rund 1199 US-Dollar. Für die größere Version mit 13 Zoll werden etwa 1499 US-Dollar erwartet. Dies bestätigt Apples Strategie, Premium-Hardware zu konkurrenzfähigen Preisen anzubieten.