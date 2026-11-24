Apple plant den iPhone Air 2 für 2027 mit zwei Kameras, A20-Chip und mehr Speicher. Leaks zeigen Dummy-Modelle und technische Details zum dünnen Design.

Apple plant die Markteinführung des neuen iPhone Air 2 im Frühjahr 2027. Das Gerät erscheint zeitgleich mit dem iPhone 18 und dem iPhone 18e. Neue Leaks enthüllen bereits wesentliche Designänderungen am dünnen Smartphone-Modell, das 2025 debütierte.

Zweite Kamera im dünnen Gehäuse integriert

Leaker Sonny Dickson hat Bilder von Dummy-Modellen auf der Plattform X veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen das zukünftige Design des iPhone Air 2 deutlich. Die größte sichtbare Änderung betrifft die Rückseite des Geräts. Dort befindet sich ein längliches Plateau am oberen Gehäuserand. Im Gegensatz zum Vorgänger mit einer einzelnen Linse enthält dieses Plateau nun zwei Kameras.

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Apple bekommt die Informationen, um Produktionsmittel vorzubereiten. Passende Hüllen sind bereits in der Entwicklung. Beim faltbaren iPhone Duo waren solche Hüllen schon sechs Monate im Voraus bekannt. Das aktuelle iPhone Air 1 hat nur eine Hauptkamera. Der iPhone Air 2 erhält eine zusätzliche Ultraweitwinkelkamera.

Interne Komponenten neu angeordnet für dünnere Bauform

Apple muss die Bauteile unter dem Kameraplateau neu anordnen. Die Hauptplatine, Kameras und Face ID sind bereits auf dieser leicht erhöhten Fläche untergebracht. Das übrige Gehäuse bietet wegen seiner geringen Dicke kaum Platz. Dennoch ergänzt das Unternehmen die Technik signifikant.

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Der iPhone Air 2 verwendet den frischen A20-Pro-Chip. Das Mobilfunkmodem ist das C2-Modem von Apple. Der Arbeitsspeicher wird auf zwölf Gigabyte erweitert. Die Display-Diagonale bleibt bei 6,5 Zoll unverändert. Ein rund zehn Prozent größerer Akku ist ebenfalls geplant.

Wärmeableitung durch Dampfkammer verbessert

Die Leistung des neuen Prozessors erfordert ein effektives Thermomanagement. Apple integriert eine sogenannte Dampfkammer in das Gehäuse. Diese Komponente verteilt die Wärme im dünnen Gehäuse besser. Jon Prosser bestätigte weitere technische Details zur Hardware-Entwicklung.

Das Release-Datum bleibt das Frühjahr 2027. Die Kombination aus zwei Kameras und stärkerer Hardware bei geringer Dicke ist neu. Nutzer erwarten eine Optimierung der Bildqualität und der Prozessorgeschwindigkeit. Die Produktion läuft parallel zu den anderen iPhone 18-Modellen.