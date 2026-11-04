Apple iPhone Duo: Ausverkauf und Display-Defekt belasten Liefersituation

Der Verkaufsstart des faltbaren iPhone Duo ist bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Apple reagiert auf Berichte über gebrochene Bildschirme und plant den Ersatz betroffener Geräte.

Das neuartige iPhone Duo von Apple befindet sich seit seinem Verkaufsstart in einer extrem angespannten Lage. Der Hersteller berichtet, dass das erste faltbare Smartphone des Konzerns in den ersten Tagen nahezu vollständig ausverkauft war. Die Nachfrage übersteigt das verfügbare Angebot bei Weitem, sodass erhebliche Verzögerungen bei den Lieferungen entstehen. Kunden, die sich für dieses Premium-Gerät interessieren, müssen aktuell mit langen Wartezeiten rechnen, bis ihre Bestellungen abgeschlossen werden können.

Preismarke und erste Marktreaktionen

Der Einstiegspreis für das innovative Smartphone liegt bei rund 2299 Euro. Trotz dieses hohen Preises ist das Interesse der Verbraucher enorm. Die schnellen Verkaufszahlen zeigen, dass das Produkt am Markt gut ankommt. Apple gibt an, mit den ersten Reaktionen auf das neue Gerät zufrieden zu sein. Die hohe Nachfrage wird von den Verantwortlichen als positives Signal für die Zukunft der Produktlinie gewertet.

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Technisches Versagen und Auswechslungen

Gleichzeitig mehren sich jedoch die Meldungen aus der Nutzergemeinschaft, die auf ernste technische Probleme hinweisen. Zahlreiche Besitzer berichten, dass der Bildschirm des Geräts entlang der inneren Faltstelle gebrochen ist. Dieses Phänomen betrifft die empfindliche Displaystruktur, die für das Faltprinzip essenziell ist. Apple bestätigt diese Vorfälle indirekt, indem es ankündigt, betroffene iPhone-Duo-Modelle kostenpflichtig oder im Rahmen der Garantie zu ersetzen. Dies stellt für die betroffenen Kunden eine Entlastung dar, verschärft jedoch die ohnehin schon prekäre Liefersituation zusätzlich.

Ursachenforschung und mechanische Details

Experten und interne Analysen deuten darauf hin, dass eine spezifische mechanische Komponente für das Problem verantwortlich sein könnte. Demnach könnte eine Stützplatte im Scharniermechanismus die Ursache für dieDisplayschäden sein. Diese Platte hat die Aufgabe, sich beim Öffnen des Geräts unter den Bildschirm zu schieben, um die Faltstelle zu stabilisieren und zu schützen. Beim Schließen des Smartphones muss sich diese Platte wieder vollständig zurückziehen.

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Falls dieser Mechanismus nicht schnell genug arbeitet, kann ein hoher Druck auf das empfindliche Display ausgeübt werden. Dieser Druck führt dazu, dass die Displayoberfläche bricht. Apple hat die endgültige Bestätigung dieser Ursache als definitive Erklärung bisher nicht öffentlich vorgenommen. Es bleibt daher eine Hypothese, die auf den vorliegenden Beobachtungen und technischen Überlegungen basiert.

Produktionsengpässe und zukünftige Verfügbarkeit

Neben den technischen Defiziten kämpft Apple aktuell mit weiteren logistischen Hindernissen. Der Konzern leidet unter Engpässen bei wichtigen Bauteilen, die für die Fertigung erforderlich sind. Zusätzlich steigen die Kosten für Speicherchips und andere Komponenten, was die Produktion weiter erschwert. Diese Faktoren combined mit den erforderlichen Austauschmodellen für defekte Geräte führen dazu, dass die Vorhersage eines Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage sehr schwierig ist.

Aktuell lässt sich nur schwer einschätzen, wann wieder größere Stückzahlen des iPhone Duo für Kunden verfügbar sein werden. Die Kombination aus hoher Nachfrage, technischen Nachbesserungen und Produktionsengpässen verzögert die Auslieferung weiter. Kunden sollten also noch geduldig sein, da keine kurzfristige Normalisierung der Liefersituation absehbar ist.